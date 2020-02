Il ATP 500 Acapulco 2020 fait face à une journée passionnante avec le différend des quatre duels de quarts de finale, parmi lesquels celui qui sera confronté Rafael Nadal et SoonWoo Kwon vendredi dernier vers 06h00 heure péninsulaire espagnole. Ils ouvriront la journée John Isner et Tommy Paul au bord de minuit espagnol, et ils continueront Taylor Fritz et Kyle Edmund, avant le match le plus égal a priori de la journée: Grigor Dimitrov contre Stan Wawrinka.

