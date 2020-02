ATP Acapulco: Pedro Martnez Portero catapulte au 113e rang mondial et ajoute sa sixième victoire de l’année

Le jeune joueur de tennis valencien Pedro Martínez Portero a surmonté sa première au Acapulco Mexican Open et battre 6-3 et 6-2 en une heure et demie moldave Radu Albot, 30 ans et numéro 69 du monde. Le Suisse l’attend le lendemain matin Stan Wawrinka, troisième favori et vainqueur du Grand Chelem, qui a séduit lundi Francis Tiafoe En près de trois heures. L’Alcireño a déjà six victoires dans une année inoubliable, et à Acapulco sans avoir à jouer la phase précédente pour la première fois. Sa victoire mardi est un pas de plus vers ce Top 100 qui se rapproche de plus en plus.

Peu de joueurs de tennis valenciens, très peu, peuvent prétendre faire partie du Top 100 mondial. En dehors du numéro un Juan Carlos Ferrero et du numéro trois David Ferrer, retraité, se démarque toujours Roberto Bautista (devenu top 9, maintenant numéro 12), et Pablo Andújar (Il a atteint 37, et cette semaine a 54 ans après avoir grimpé cinq positions). Aussi les extenistas Rubén Ramírez Hidalgo, qui a atteint 50 de l’ATP, et Fernando Vicente, à 29. Et Dani Gimeno Traver, à 48.

Celui de Nules résiste à accrocher la raquette en dirigeant de cette année à côté de Sergio Gallego au nouvel aspirant à attaquer le club sélect des cent meilleurs, le jeune joueur de tennis d’Alzira Pedro Martínez Portero, qui depuis janvier a catapulté 57 positions, de 170 à 113 qu’il occupe cette semaine après ses quarts de finale dans le tournoi de Rio de Janeiro, son premier ATP500. C’est son meilleur classement de tous les temps, puisqu’il est arrivé 127 après sa première au Grand Chelem lors de la dernière édition de Roland Garros.

Il s’agit de la troisième hausse la plus élevée du classement ATP cette semaine, juste derrière le finaliste de Rio, l’Italien. Gianluca Mager (numéro 77 après avoir grimpé 51 places après avoir éliminé Dominic Thiem en quarts), et le bourreau valencien le double jour marqué par la pluie, le Hongrois Attila Balazs (79 après avoir amélioré 27 positions), dans une édition du tournoi brésilien où les couvertures ont brillé.

Une année de rêve

Pedro Martínez Portero a explosé en janvier de cette année, après quatre défaites en autant de matchs dans le circuit ATP. Il l’a fait en Australie, où il a gagné une place au tableau principal depuis la phase précédente. Et là où il a ouvert son casier de triomphes, contre l’Allemand Dominik Koepfer, qui lui a permis de se montrer au deuxième tour contre le numéro 4 alors mondial, le Russe Daniil Medvedev, qui l’a félicité après l’avoir remporté en trois sets (5-7, 1-6 , 3-6).

Déjà parmi les 150 premiers de l’ATP, la tournée sud-américaine a commencé à Cordoue et à Buenos Aires, deux ATP250 argentins dans lesquels, après avoir surmonté les voies précédentes, sont tombés respectivement au deuxième tour devant les Serbes Laslo Djere (39) et Dusan Lajovic (23). Plus de points pour grimper au numéro 133, avant de faire ses débuts dans l’ATP500 de Rio, où il a de nouveau passé la coupe de la phase précédente pour la quatrième fois consécutive.

Le Valencien Pablo Andújar (59) l’a accueilli au premier tour, que l’Alcireño a vaincu (6-1, 6-4), et seule la pluie a pu l’arrêter contre Attila Balazs, après avoir interrompu un match qu’il avait joué en sa faveur pendant 6 -2 et 2-2, et cela s’est terminé avec un retour hongrois avec 4-6 et 2-6.

Mais il n’y a pas de mal à ce que pour de bon ne vienne pas, et en prolongeant sa participation jusqu’au jour de la demi-finale, il a directement accédé au tableau principal d’Acapulco, profitant de l’exemption spéciale prévue pour les joueurs inscrits et cela en atteignant les tours finaux de la Le tournoi précédent n’arrive pas à temps pour jouer les précédents.

Errani bat Sorribes

En dehors de la première avec la victoire de Rafa Nadal avant Pablo Andújar, et la défaite de Feliciano López avant Kyle Edmund, la présence de la Marine à Acapulco a été complétée dans le tournoi féminin avec la seule présence du Valencien Sara Sorribes, qui le match nul correspondait à une autre grande connaissance, l’Italien Sara Errani, qui a dû contester la phase précédente.

La Vallera, dans un match qui a duré jusqu’à 2 heures et 21 minutes, n’a pas pu ajouter sa première victoire. L’Italienne a remporté sa troisième victoire entre les deux 7-5 et 6-4, et maintenant elle sera mesurée avec la première favorite, la Chinoise Xiyu Wang

.