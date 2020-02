ATP Acapulco – TIRAGE: Rafael Nadal, Alexander Zverev, Stan Wawrinka sont les têtes de série

L’Acelier Mexicano Telcel à Acapulco est l’un des 13 événements de la série ATP 500 et également l’un des arrêts les plus préférés du calendrier. Tout a commencé en 1993 et ​​des joueurs comme Thomas Muster, quadruple champion des premières années, Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Rafael Nadal, Nicolas Almagro et David Ferrer y ont tous remporté le titre sur terre battue.

Acapulco est passé aux terrains durs en 2014 pour attirer le meilleur groupe de joueurs et cela a certainement payé, rassemblant des concurrents du plus haut niveau comme en 2017 lorsque Rafael Nadal et Novak Djokovic menaient le peloton. Juan Martin del Potro a battu Dominic Thiem, Alexander Zverev et Kevin Anderson lors de matchs consécutifs pour décrocher le titre en 2018 et seul Zverev est de retour dans l’action de ce groupe, avec Nadal et le champion en titre Nick Kyrgios.

En compétition pour la première fois depuis la défaite en quart de finale face à Dominic Thiem à l’Open d’Australie, Rafael Nadal vise le troisième titre à Acapulco et le premier depuis 2013, face à Pablo Andujar au premier tour et Alex de Minaur ou Miomir Kecmanovic au deuxième tour .

De Minaur fait son retour après avoir sauté l’Open d’Australie, poussant Nadal aux limites de la Coupe ATP avant de subir une blessure qui l’a éloigné du terrain pendant plus d’un mois. Reilly Opelka, Soonwoo Kwon, Steve Johnson et Dusan Lajovic sont également dans le premier quart, Nadal ayant l’air bien pour atteindre les demi-finales et rester dans la course au titre.

Le 3e tête de série Stan Wawrinka ouvre la campagne contre Frances Tiafoe, le vainqueur de celle-ci affrontant Radu Albot ou Pedro Martinez. Cameron Norrie, Adrian Mannarino, Damir Dzumhur et un ancien champion Grigor Dimitrov sont également en lice à partir de là, la foule s’attendant à l’affrontement en quart de finale entre Wawrinka et Dimitrov.

Le champion en titre Nick Kyrgios rencontre Ugo Humbert au premier tour, Taylor Fritz ou John Millman attendant le vainqueur de celui-ci au deuxième tour. Felix Auger-Aliassime, Alex Bolt, Kyle Edmund et Feliciano Lopez recherchent également la demi-finale, John Isner et Alexander Zverev menant l’action dans le quart inférieur avant le duel prévu en quart de finale.