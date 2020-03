ATP annule tous les tournois pour les 6 prochaines semaines

Le tennis est arrêté par le coronavirus. L’ATP a annoncé une suspension de 6 semaines du calendrier du tennis. Il n’y aura pas de tournois, au moins, jusqu’à la dernière semaine d’avril. En plus de l’annulation bien connue d’Indian Wells, les 1000 Masters d’Indian Wells et Monte Carlo ne seront pas contestés; ni l’Open de Barcelone Banc Sabadell ni l’ATP250 à Houston, Marrkech ou Budapest.

03/12/2020

Agir à 17h00

CET

Cristian Trabado

Pas pour être un secret de polichinelle (l’annulation était très probable pendant des jours) la nouvelle a moins d’impact. Le calendrier est indéfiniment ininterrompu pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si tout allait bien, le tennis reviendrait la dernière semaine d’avril, avec les tournois ATP250 à Munich et Estoril, qui se dérouleraient du 27 avril au 3 mai.

LA WTA SUIVRA LES MÊMES ÉTAPES

Dans les prochaines heures, la WTA devrait annoncer la même mesure et le circuit féminin sera également interrompu jusqu’à au moins fin avril. Parmi les événements concernés, il y aurait le Premier ministre de Stuttgart et les finales de la Coupe de la Fédération, qui ont déjà été annulées hier.

Le prochain tournoi entier qui pourrait être joué est le Mutua Madrid Open, catégorie Masters 1000 et Premier obligatoire, qui se tient du 3 au 10 mai. Selon le confinement de COVID-19 en Espagne et en Europe, cette nomination peut ou non être contestée. Malheureusement, aujourd’hui, rien ne garantit que le tournoi peut être joué et est plus probable qu’improbable.

PROBLÈME DE CLASSEMENT

Si rien ne change dans le règlement, Les joueurs de tennis perdront tous les points qu’ils ont défendus en 2019 dans les événements qui ne peuvent pas avoir lieu cette année (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Barcelona Open … en plus d’autres ATP250, WTA International ou Stuttgart Premier).

Il n’y aura pas (sauf modification du règlement) de gel des points, même si c’est pour des raisons indépendantes de la volonté des joueurs de tennis. COVID-19 provoquera des bouleversements dans le classement sans que les joueurs puissent faire quoi que ce soit, car ils ne pourront pas défendre les points obtenus lors de ces épreuves l’an dernier.

DÉCLARATION OFFICIELLE DE L’ATP

Andrea Gaudenzi, président de l’ATP, a apprécié la situation critique que traverse actuellement le sport de raquette. “Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans du monde entier”, a déclaré le président italien.

”Cependant, Nous pensons que c’est l’action responsable nécessaire en ce moment pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs., le personnel, la communauté du tennis en général et la santé publique en général face à cette pandémie mondiale ”, a déclaré le président de l’organisation.

”La nature mondiale de notre sport et les voyages internationaux requis présentent des risques et des défis importants dans les circonstances actuelles, comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales ”, a poursuivi l’Italien.

” Nous continuons de surveiller cela quotidiennement et nous espérons que le circuit reprendra lorsque la situation s’améliorera. En attendant, nos pensées et nos bons voeux vont à tous ceux qui ont été touchés par le virus “, a conclu Gaudenzi.

.