Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic: l’ATP aurait-il une préférence pour le record du Slam? Est-ce que quelque chose changerait si Federer réussissait à garder son record? Ou y aurait-il quelque chose de différent si les Suisses étaient dépassés par les Espagnols ou les Serbes (ou les deux)? Federer est le joueur de tennis le plus célèbre et le plus populaire de l’histoire, le joueur le plus aimé des foules et des fans et l’un des athlètes les plus adorés de l’histoire du sport.

Le Suisse Maestro a réussi à conquérir l’amour inconditionnel des fans et cela le ferait un parfait ambassadeur du tennis même après sa carrière. Federer est le joueur de tennis qui permet peut-être la plus grande entreprise et c’est un autre aspect fondamental, même après la fin de sa carrière professionnelle.

Nadal est aimé des fans et des foules presque comme son rival. L’Espagnol est peut-être une marque moins mondiale que la Suisse. Si Nadal devait terminer sa carrière avec plus de Slam que son rival, cela changerait-il beaucoup en termes d’attrait? Si Djokovic devait être le vainqueur de la course du Slam, est-ce que quelque chose changerait? Le Serbe est un joueur de tennis très apprécié, mais un peu moins que ses deux rivaux.

Bien qu’il soit l’un des athlètes les plus célèbres au monde, sa marque mondiale est désormais à la traîne de celles de Roger Federer et Rafael Nadal. Compte tenu de ces prémisses, peut-être que l’ATP ne changerait rien en réalité, si l’un des trois grands gagnait.

cependant, on sait que Federer est capable de déplacer une entreprise plus importante que ses deux adversaires et sa zone de chalandise est plus large que celle de Nadal et encore plus grande que celle de Djokovic. Si Roger Federer parvient à garder le record, en restant le joueur le plus aimé et le plus titré, ce serait une excellente carte de visite pour l’ATP même pour un avenir sans les Big Three.