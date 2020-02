ATP Buenos Aires: prédictions en quart de finale incluant Diego Schwartzman contre Pablo Cuevas

À l’approche du week-end à Buenos Aires, les matchs de quart de finale sont fixés. Bien que le tirage au sort ait été assez similaire à Cordoue la semaine dernière, seuls trois des huit quarts de finalistes ont été répétés la semaine dernière. Deux d’entre eux s’affronteront, l’Argentin et tête de série n ° 1 Diego Schwartzman face à Pablo Cuevas. Un autre Argentin, la deuxième tête de série, Guido Pella, rencontre son compatriote Juan Ignacio Londero, donnant aux fans trois joueurs locaux à encourager. Il y a aussi une énorme opportunité pour Thiago Monteiro ou Pedro Sousa, car les deux joueurs les moins bien classés sont alignés pour une place en demi-finale.

ATP Buenos Aires – Quarts de finale

Dusan Lajovic vs Casper Ruud

Face à face: première rencontre

Lajovic et Ruud ont tous deux connu une forte augmentation de leur classement en 2019, principalement en raison de l’excellent jeu sur terre battue. Lajovic a été légèrement plus cohérent l’année dernière, tout en montrant qu’il peut apporter son jeu à l’occasion. Ruud a fait sa première finale au niveau de la tournée à Houston, mais il a bénéficié d’un tirage assez favorable pour y arriver. Lajovic a réalisé deux finales l’an dernier sur terre battue dont le Monte Carlo Masters. Ruud est un solide joueur de base avec de bons coups de fond, mais Lajovic sera en mesure de le surpasser et de faire juste assez de gagnants pour avoir l’avantage dans ce match.

Prédiction: Lajovic en 3

Intégrer à partir de .

Thiago Monteiro vs Pedro Sousa

Face à face: première rencontre

Montiero a semblé excellent récemment, après ses résultats ici et son titre au Punta Del Este Challenger il y a deux semaines. Le Brésilien a battu la tête de série n ° 4 Borna Coric et le jeune Espagnol Jaume Munar cette semaine, sans perdre un set. Sousa a reçu un titre de perdant chanceux, et il en a profité en se qualifiant pour le quart de finale. Ce faisant, il n’a pas eu à affronter un des 100 meilleurs joueurs cette semaine, y compris les qualifications, où il a perdu son dernier match contre Facundo Bagnis. Montiero n’est pas seulement dans le top 100, son jeu lorsqu’il est bloqué comme il l’a été cette année est bien meilleur que son classement ne le montre. Monteiro a une opportunité raisonnable d’atteindre sa toute première finale de niveau tour et sa faim et son talent le mèneront en demi-finale.

Prédiction: Monteiro en 2

Intégrer à partir de .

Guido Pella contre Juan Ignacio Londero

Face à face: 1-1

Guido Pella a atteint le Top 30 l’an dernier, mais après mars, sa forme d’argile était assez moyenne. Londero n’a pas connu la saison de Pella, mais s’est montré prometteur sur terre battue. Son année a été marquée par un titre surprise à Cordoue, où il est entré en tant que joker, battant Pella en finale en trois sets. Londero a joué un bon tennis cette semaine, mis en évidence par sa victoire sur Laslo Djere, vengeant la défaite de la semaine dernière. Pella ne s’est pas encore tout à fait adapté à la terre battue, perdant son premier match à Cordoue et a eu du mal à ranger Facundo Bagnis lors de son premier match cette semaine. Pella n’a pas tout à fait fait ses courses et Londero se battra durement et exposera ses faiblesses et utilisera cela à son avantage pour gagner la bataille tout argentine.

Prédiction: Londero en 3

Intégrer à partir de .

Diego Schwartzman vs Pablo Cuevas

Face à face: 1-1

Le vétéran Cuevas a toujours été et est toujours un excellent joueur de terre battue. Son mouvement et son style de jeu sont bien adaptés à la surface, et il y a connu des années de succès. Schwartzman a bien adapté son jeu sur d’autres surfaces, mais contre un joueur comme Cuevas, son style de combat et son retour toujours dangereux s’adaptent bien. Cuevas a en fait remporté plus de matchs sur terre battue que Schwartzman en 2019, mais il a passé beaucoup de temps entre le Challenger Tour et les événements ATP 250. Schwartzman faisait régulièrement face à une meilleure concurrence et tenait toujours bon. Schwartzman devra faire face à une certaine fatigue après avoir joué quatre matchs la semaine dernière et le dernier match hier soir, donc Cuevas a une chance de profiter d’un Schwartzman potentiellement lent, mais l’Argentin devrait toujours être en mesure de gérer les affaires.

Prédiction: Schwartzman en 2

Photo principale de ..

En désaccord avec nos pronostics ATP de Buenos Aires en quart de finale? Comme toujours, n’hésitez pas à laisser vos réflexions dans les commentaires.