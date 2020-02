ATP Buenos Aires, prévisions du jour 1, y compris Casper Ruud vs Pablo Andujar

Le circuit ATP reste en Argentine avec le deuxième tournoi de terre battue de l’année à Buenos Aires, après la semaine dernière à Cordoue. Le domaine est très similaire à celui de la semaine dernière à Cordoue avec principalement des spécialistes de la terre battue, mis en évidence par le champion de Cordoue Christian Garin remportant son troisième titre ATP, le tout au cours des 12 derniers mois. Ce sera encore une fois une vitrine précoce des meilleurs joueurs de terre battue essayant de renforcer leur classement avant la majeure partie de la saison sur terre battue.

ATP Buenos Aires Day 1 Predictions

Jaume Munar vs Thiago Monteiro

Face à face: première rencontre

Munar est un jeune espagnol très talentueux qui, comme la plupart de ses compatriotes, excelle sur terre battue, mais il a volé sous le radar dans un groupe profond de joueurs espagnols. Monteiro n’a que 25 ans, mais il a roulé sur le circuit challenger pendant des années, remportant cinq titres, tous sur terre battue. Il s’agit de la sixième semaine consécutive de tennis de Monteiro, mais sa fatigue ne devrait pas être un facteur énorme car il avait presque une semaine de congé après avoir perdu le premier tour à Cordoue. Munar a clôturé 2019 avec un titre de challenger à Montevideo, tandis que Monteiro a déjà remporté un trophée cette saison sur le circuit challenger. Ce sera un match de terre battue vintage avec les deux joueurs se battant pour chaque point, et la forme supérieure de Monteiro et plus d’expérience l’aideront à l’emporter.

Prédiction: Monteiro en 3

Intégrer à partir de .

Lorenzo Sonego contre Pablo Cuevas

Face à face: première rencontre

Sonego est à l’aise sur terre battue et a remporté le Genova Challenger il y a plusieurs mois. Depuis lors, il a été affreux, actuellement au milieu d’une séquence de dix défaites consécutives. La plupart d’entre eux étaient sur des terrains durs, mais il a du mal à trouver son jeu la semaine dernière sur terre battue lors d’une défaite en deux sets contre le mondial 108 Attila Balzas. Cuevas est un vétéran talentueux dont le jeu polyvalent astucieux a fait de lui une menace constante lors des événements sur terre battue. Il a atteint le quart de finale à Cordoue et a pu remporter le premier set 6-1 contre le champion de Cordoue Christian Garin avant que le talentueux Chilien ne prenne le dessus. Cuevas est le meilleur joueur et en meilleure forme et surclassera l’Italien pour passer au deuxième tour.

Prédiction: Cuevas en 2

Intégrer à partir de .

Federico Delbonis contre Hugo Dellien

Face à face: première rencontre

Dellien a connu un début d’année vraiment terrible. Entré cette semaine, il a joué sept sets et remporté seulement huit matchs. Delbonis est sur le déclin de sa carrière, mais il sera toujours une menace sur terre battue avec son coup droit gaucher et son succès passé avec deux titres ATP en surface. Bien que Dellien soit également meilleur sur terre battue, il n’a pas battu un des 100 meilleurs adversaires en surface depuis l’Open de France 2019. Delbonis a un jeu solide et Dellien a lutté contre des joueurs gauchers dans sa carrière. Delbonis exploitera les faiblesses de Dellien avec son coup droit et gagnera de manière convaincante.

Prédiction: Delbonis en 2

Intégrer à partir de .

Casper Ruud vs Pablo Andujar

Face à face: 1-0 Andujar

La seule rencontre entre les deux hommes avait eu lieu l’année dernière au Challenger Prostejov remporté de manière convaincante 6-2 6-4 par Andujar. Ruud a obtenu certains de ses meilleurs résultats sur terre battue, mais avec ses coups de fond solides, il a été solide sur toutes les surfaces. Le vétéran Andjuar est purement un spécialiste du terrain en terre battue, et il arrive dans ce match avec un dossier de 1-8 lors de ses neuf derniers matchs, mais seulement deux d’entre eux étaient sur terre battue, y compris sa seule victoire. Ruud est plus jeune et frappera fort et jouera avec énergie, mais Andujar peut utiliser son spin et ses compétences générales à la surface pour le décomposer et gagner le match.

Prédiction: Andujar en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .