Diego Schwartzman et Guido Pella ils ont affirmé leur statut de favoris dans le ATP 250 Buenos Aires 2020, certifiant son classement en quarts de finale. Le Peque a gagné 6-3 4-6 6-2 contre Delbonis dans un match acharné et rivalisera Pablo Cuevas dans la lutte pour entrer en demi-finale. Pour sa part, Pella a dû tirer une épopée pour vaincre Bagnis 7-6 (2) 6-7 (2) 6-4 et les visages auront l’air Juan Ignacio Londero en quart de finale.

