ATP Buenos Aires – TIRAGE: Diego Schwartzman, Guido Pella, Lajovic, Coric sont les têtes de série

Le Buenos Aires Lawn Tennis Club accueillera la 20e édition de l’Open de Buenos Aires, réunissant d’excellents courtisans en terre battue qui se disputeront le titre dans la deuxième étape du “Golden Swing” latino-américain après Cordoue.

Gustavo Kuerten, Carlos Moya, Guillermo Coria, Gaston Gaudio, David Nalbandian, Tommy Robredo, Juan Carlos Ferrero, David Ferrer et Rafael Nadal avaient tous remporté le titre ici dans le passé, rejoints par Dominic Thiem qui a fait tout le chemin en 2016 et 2018 .

L’Autrichien a décidé de sauter Buenos Aires après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie (avec Matteo Berrettini), laissant les stars nationales Diego Schwartzman et Guido Pella en tête de série et favoris du titre. Schwartzman est en finale de Cordoue et cherchera un autre résultat significatif à domicile, face à Federico Delbonis ou Hugo Dellien au second tour.

Albert Ramos-Vinolas, Leonardo Mayer, Lorenzo Sonego et Pablo Cuevas sont également dans le quart supérieur, espérant tous battre Schwartzman qui pourrait être fatigué après une course profonde à Cordoue. La débutante de Buenos Aires Borna Coric mène le deuxième quart, se préparant à l’affrontement contre Jaume Munar ou Thiago Monteiro au deuxième tour et plus de challengers en quart de finale, avec Corentin Moutet, Facundo Diaz Acosta et le finaliste de Cordoue Cristian Garin qui cherchent tous dernière place.

Dusan Lajovic est la troisième tête de série, établissant le choc du deuxième tour avec l’Espagnol Fernando Verdasco, Roberto Carballes Baena, Casper Ruud, Pablo Andujar et le champion en titre Marco Cecchinato au troisième trimestre qui devraient produire des rencontres passionnantes.

Le demi-finaliste de l’an dernier, Guido Pella, tentera de rebondir après une sortie anticipée à Cordoue, en affrontant le demi-finaliste de Cordoue Andrej Martin ou un qualifié au deuxième tour. Le 6e tête de série Laslo Djere, le jeune argentin Francisco Cerundolo et Juan Ignacio Londero sont également dans le quart inférieur qui verra également des matchs intrigants s’ils produisent tous leur meilleur tennis.