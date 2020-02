ATP Challenger Dallas. Jurij Rodionov montre son énorme potentiel

Jurij Rodionov Il fait partie de ces joueurs dont il entend parler depuis un certain temps mais qui n’ont pas fini de décoller. L’Autrichien qui s’entraîne sous la discipline de Académie Rafa Nadal par Movistar continue de prendre des mesures dans sa progression et a remporté une importante victoire dans le ATP Challenger Dallas 2020 battre en finale un joueur de tennis avec beaucoup plus d’expérience, comme le local Denis Kudla, 7-5 7-6 dans un match atroce. Il se classe septième au classement NextGen et promet de fortes émotions cette saison.

