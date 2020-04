ATP Challenger Tour envoie un message de remerciement et de sécurité

L’ATP Challenger Tour a créé un clip vidéo mettant en vedette les directeurs et organisateurs de tournois du monde entier, les remerciant pour tous leurs efforts et espérant que tout le monde reste en sécurité pendant la pandémie COVID-19, Tous les tournois de l’ATP Challenger Tour ont également été annulés jusqu’au 12 juillet, ainsi que les tournois sur les circuits ATP & WTA et le circuit ITF.

Voici un aperçu de la vidéo –

Un message spécial à nos tournois pour tous leurs efforts et leurs sacrifices. Merci pour tout ce que vous faites 🙏.

De la famille #ATPChallenger à la vôtre, restez en sécurité et nous espérons vous voir bientôt.

pic.twitter.com/gzxtoI6jWv – ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) 3 avril 2020