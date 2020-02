ATP Chili Open Predictions quart de finale, y compris Thiago Monteiro vs Albert Ramos Vinolas

Seuls huit hommes restent en lice à l’Open du Chili. Alors que six têtes de série se sont qualifiées pour les quarts, les deux outsiders toujours en lice vendredi méritent le plus grand respect après de belles performances jusqu’à présent à Santiago. Mais qui réservera sa place en demi-finale de samedi?

Open du Chili en pronostics

Cristian Garin contre Thiago Seyboth Wild

Tête à tête: première rencontre

En 2013, Cristian Garin, 16 ans, qui a remporté le titre de Roland-Garros en simple plus tard cette année-là, a bouleversé Dusan Lajovic pour remporter sa première victoire au niveau de la tournée à Vina del Mar. Garin, la tête de série de l’Open du Chili , a dû attendre sept ans pour célébrer une deuxième victoire devant ses fervents supporters chiliens. Mais en dépit d’être gêné par des maux de dos et très probablement de la fatigue, Garin a résisté fort pour battre le jeune pistolet espagnol Alejandro Davidovich Fokina 6-2 0-6 7-6.

Davidovich Fokina a été gêné en frappant 11 doubles fautes, ce qui s’est finalement avéré être sa perte. Mais avec Garin clairement loin de son meilleur et peu susceptible de jouer ce tournoi s’il n’avait pas eu lieu dans son Chili natal, il est difficile de le voir dépasser Thiago Seyboth Wild. Le Brésilien a montré sa qualité à l’Open de Rio, atteignant les quarts de finale, et il a semblé vif jusqu’à présent à Santiago, battant les Argentins Facundo Bagnis et Juan Ignacio Londero. Avec son coup droit, attendez-vous à ce qu’il revendique un cuir chevelu plus gros encore ici.

Prédiction: Seyboth Wild en 3

Renzo Olivo contre Hugo Dellien

Tête à tête: Dellien 2-0 Olivo

Ayant remporté le Santiago Challenger en mars dernier, Hugo Dellien dispute une séquence de sept victoires consécutives à Santiago. Le Bolivien est clairement le plus à l’aise dans la capitale chilienne. Jusqu’à présent cette semaine, Dellien a passé deux tests différents mais difficiles à Marco Cecchinato et Tomas Barrios Vera, ne perdant qu’un seul set dans le processus. Renzo Olivo, qui s’est qualifié pour le tableau principal, avait semblé être enterré à la traîne par un set et 3-5 face à l’expérimenté Pablo Cuevas.

Mais il s’est superbement rallié pour remporter une victoire 5-7 7-6 7-6 âprement disputée, sauvant ainsi deux balles de match. Cela lui a valu une place dans son premier quart de finale à n’importe quel niveau depuis juillet. Et ayant déjà remporté quatre matches cette semaine, il aura sûrement de grands espoirs d’aller plus loin. Mais il a perdu ses deux rencontres précédentes avec Dellien et considérant combien le Bolivien semble aimer jouer à Santiago, attendez-vous à ce que Dellien en fasse un triplé de victoires.

Prédiction: Dellien en 3

Federico Delbonis contre Casper Ruud

Tête à tête: Delbonis 1-1 Ruud

Federico Delbonis a effectué un premier tour délicat contre le gros frappeur Martin Klizan, avant de battre Salvatore Caruso en jouant plus efficacement les plus gros points. Casper Ruud, quant à lui, a repris le chemin de la victoire après une sortie décevante au premier tour à l’Open de Rio. Après un au revoir au premier tour, le Norvégien a ouvert sa campagne en affrontant Alejandro Tabilo. Tabilo a très bien commencé le match, rugi par la foule locale, mais Ruud a élevé son niveau et le Chilien n’a pas pu rester avec lui quand cela importait le plus, tombant à une défaite 4-6 5-7. C’est une marque de la qualité de Ruud et il devrait pouvoir faire de même contre Delbonis.

Prédiction: Ruud en 2

Thiago Monteiro contre Albert Ramos Vinolas

Tête à tête: Ramos 3-1 Monteiro

Albert Ramos Vinolas, qui a atteint la finale du Monte Carlo Masters et les huit derniers à Roland-Garros, n’est plus le joueur qu’il a été. Mais il possède toujours les bases d’un solide match sur terre battue et cela fait de lui un homme difficile à battre. Il utilise son coup droit pour un excellent effet, ouvrant le terrain et manque rarement la ligne de base. Tout était sur son étalage dans sa victoire 7-6 6-2 sur le qualificatif péruvien Juan Pablo Varillas lors de son premier match à Santiago.

Thiago Monteiro, en revanche, est plutôt plus aléatoire que l’Espagnol régulier, mais il semble profiter des conditions à Santiago avec son coup droit mortel en altitude. Notamment, alors que Ramos Vinolas a eu raison de cette rivalité au niveau de la mer ou à proximité, remportant Bastad et Gênes, Monteiro a été plus compétitif sur des sites élevés, où ils ont partagé leurs deux rencontres. Et avec Ramos Vinolas ayant démarré lentement la saison et Monteiro un excellent, la troisième tête de série est sûrement en alerte ici.

Prédiction: Monteiro en 3

