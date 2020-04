ATP Circuit Player Hobbies

Le chemin que prend la première fois que vous prenez une raquette pour atterrir sur l’élite mondiale est si long que, pendant le voyage, le joueur de tennis lui-même forge ses formes, son tennis, sa personnalité et même son passe-temps. Certains les appellent des routines, d’autres préfèrent les appeler des superstitions, ce qui est clair, c’est qu’à un certain niveau, les athlètes ne savent plus vivre sans eux. Dans un reportage audiovisuel préparé par Tennis TV, parmi les meilleurs du vestiaire masculin Ils confessent quelles sont ces habitudes qu’ils ont acquises au fil des ans et que maintenant ils ne peuvent plus lâcher prise. Non, Rafa Nadal n’apparaît pas dans la vidéo, tout comme l’Espagnol méritait un article séparé.

John Isner: «Une habitude que j’ai toujours pratiquée est celle que j’ai avant de servir, tout le monde sait que je lance le ballon entre mes jambes, c’est un acte auquel je ne pense pas, ce n’est pas un mouvement conscient. Je sais seulement que le faire m’aide à prendre du rythme, surtout avec le service ».

Denis Shapovalov: «Avant le service et tout ce qui vient après, je pense qu’il est important pour les joueurs de faire rebondir le ballon. Dans mon cas, je le fais toujours entre mes jambes. Je pense que cela me donne un état de calme, à la fois mon corps et mon esprit. “

Novak Djokovic: J’ai certaines routines avant le match. J’aime passer du temps seul, j’aime méditer, pratiquer des techniques de respiration, des exercices qui m’aident à me concentrer et à analyser mes adversaires, en même temps que mon propre jeu ».

Stefanos Tsitsipas: “J’utilise toujours le même gel, shampoing et revitalisant dans chaque jeu auquel je joue.”

David Goffin, Grigor Dimitrov et Fabio Fognini: «Dans le vestiaire, si tout est en ordre et possible, j’utilise toujours la même douche. S’il y a quelqu’un à l’intérieur de cette douche, eh bien, j’attendrai. “

Roberto Bautista: «Prenez une douche dans la même douche et portez les mêmes types de caleçons. J’ai mes propres rituels, mais aucun n’est hors de ce monde. “

Nick Kyrgios: «Je n’aime pas avoir de passe-temps, le seul que j’ai est d’entrer avec des chaussures de tennis à la main. Je vais sur le court et, par exemple, si je porte des chaussures Jordan, je me change en chaussures de tennis. Ensuite, lorsque le jeu est terminé, je change à nouveau pour sortir avec eux à nouveau. »

Alexander Zverev: «J’embrasse toujours mes deux chiens. Les deux dernières choses que j’embrasse avant d’entrer dans chaque match sont elles. Puis je saute sur la piste. “

Jannik Sinner: «Quand je sers, la première fois que je sers, je fais toujours rebondir la balle cinq fois. Quand je le fais avec un deuxième service, je le fais rebondir quatre fois ».

Daniil Medvedev: «J’aime m’entraîner toujours avant le début de mon match, au moins 30 minutes. Cela me fait alors me sentir mieux sur la piste, ça me donne confiance. Mais bon, s’il arrive que mon porteur soit en retard un jour de trafic, cela ne veut pas dire que plus tard il ne pourra pas jouer, qu’il ne pourra pas ramasser la raquette ou qu’il ne pourra pas mettre la balle sur la piste. »

Stan Wawrinka: «J’ai des routines avec tout mon équipement à préparer. J’aime écouter de la musique avant le match et j’aime parler un peu à mon entraîneur. En général, je n’ai pas de superstitions spéciales, ce ne sont que des routines. »

Andrey Rublev: «Chaque tournoi est différent. Par exemple, lors de la Coupe du Kremlin, il est toujours allé dans le même restaurant et a toujours commandé le même type de nourriture, le même plat toute la semaine. Au tournoi de Doha, il mangeait toujours à la même table. À Adélaïde, il y a quelques semaines, peu importait quand on finissait le dîner, peu importait l’heure, on devait aller dans le hall de l’hôtel pour prendre le thé. Des choses différentes apparaissent dans chaque tournoi et chaque semaine ».

Karen Khachanov: “Je vais essayer de ne pas dire toute la vérité, je ne veux pas être complètement honnête. Je voudrais mieux les garder pour moi. “

Et toi? Quels hobbies avez-vous à chaque fois que vous entrez sur la piste? Il est temps pour nous tous de partager nos petits rituels sur le forum.

