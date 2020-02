ATP Cordoba Day 3 Predictions Including Guido Pella vs Corentin Moutet

La première moitié des matches du deuxième tour de l’événement ATP 250 à Cordoue se joue le jour 3, avec trois têtes de série en action, dont les têtes de série # 2 et # 3. Christian Garin est l’un des joueurs les plus heureux de disputer le premier tournoi sur terre battue de l’année, avec seulement 1-5 dans ses six matchs sur terrain dur disputés jusqu’à présent. À la fin de la journée, la moitié des quarts de finale se déroulera dans ce qui sera à coup sûr un bon tournoi avec un solide peloton pour un 250.

ATP Cordoba Day 3 Predictions

Attila Balazs contre Christian Garin

Face à face: première rencontre

Christian Garin a été l’une des stars de la tournée ATP en 2019. Son saut dans le top 40 a été mené par de solides performances sur terre battue. Il est allé 14-6 en surface, mis en évidence par ses deux premiers titres au niveau de la tournée. Balazs est un compagnon qui tente de décrocher le top 100 et a commencé son année du bon pied en remportant le titre au Bangkok Challenger. Balazs a eu un premier tour impressionnant contre Lorenzo Sonego, mais Garin a un jeu complet qui est très adapté à la terre battue et aura toutes les réponses pour battre le Hongrois.

Prédiction: Garin en 2

Pablo Cuevas vs Gianluca Mager

Face à face: première rencontre

Il s’agit de la première rencontre entre les deux hommes, en grande partie à cause de la carrière de Mager qui n’a jamais vraiment décollé. Cuevas a 34 ans et n’est pas le joueur qu’il était autrefois, mais il est toujours dans le Top 50 et est toujours une menace sur terre battue, affichant un respectable 14-9 à la surface l’année dernière en plus de deux titres de challenger. Mager a connu un certain succès sur le circuit challenger, mais son jeu n’est pas encore tout à fait prêt pour le circuit principal et Cuevas gagnera confortablement.

Prédiction: Cuevas en 2

Carlos Taberner vs Andrej Martin

Face à face: 1-0 Taberner

La seule rencontre entre les deux a été remportée par le Taberner le moins bien classé la saison dernière, mais elle est venue par le biais d’une retraite de Martin dans le deuxième set. Comme pour la plupart du terrain, les deux joueurs préfèrent la terre battue et ils ont chacun joué des horaires extrêmes sur terre battue en 2019. Les deux ont eu beaucoup de succès sur le circuit challenger, Martin gagnant un peu plus pour s’asseoir juste au # 100, tandis que Taberner est à peine dans le top 200. Taberner arrive avec élan après avoir battu le vétéran espagnol Fernando Verdasco au premier tour. Cependant, Taberner a pris trois sets pour vaincre Verdasco en plus de jouer les qualifications, tandis que Martin n’a disputé qu’un seul set consécutif. Martin est le meilleur joueur et jouira de jambes plus fraîches qui feront la différence pour l’aider à gagner.

Prédiction: Martin en 2

Corentin Moutet vs Guido Pella

Face à face: 1-1

Ces deux joueurs ont disputé chacune des deux dernières saisons, partageant leurs rencontres, les deux sur terre battue. Moutet est confiant d’avoir atteint la finale de Doha pour commencer l’année. Il a montré qu’il pouvait gagner de gros matchs, battant trois joueurs qui ont chacun atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie. Pella a eu un respectable troisième tour à l’Open d’Australie et sera ravi d’être de retour sur terre battue. Moutet est également meilleur sur terre battue et a un match à son actif cette semaine. Moutet a obtenu de bons résultats sur terre battue l’année dernière, mais l’essentiel de son expérience en surface est au niveau challenger. Bien que Pella s’adaptera à la terre battue, il a fait la finale à Cordoue l’année dernière et vengera sa défaite à Roland-Garros dans un match qui pourrait aller dans les deux sens.

Prédiction: Pella en 3

