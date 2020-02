ATP Cordoba Day 4 Predictions Including Diego Schwartzman vs Jaume Munar

Après le quatrième jour de jeu à l’ATP Cordoba Open, les quarts de finale seront fixés. Les gagnants jeudi rejoindront les gagnants de mercredi dans les huit derniers. Le jour 4 est marqué par le premier match de la semaine pour le favori à domicile et tête de série Diego Schwartzman, et la neuvième confrontation au niveau de la tournée entre les vétérans Pablo Andujar et Albert Ramos-Vinolas. Enfin, le champion en titre Juan Ignacio Londero est en action pour la deuxième fois cette semaine dans l’espoir de répéter tout comme l’a fait Victor Estrella Burgos à Quito, l’ancien site de ce tournoi.

ATP Cordoba Day 4 Predictions

Pablo Andujar contre Albert Ramos-Vinolas

Face à face: 6-2 Andujar

Alors qu’Andujar a dominé la rivalité au fil du temps, ils n’ont joué qu’une seule fois depuis 2015, Ramos ayant gagné à Gstaad l’année dernière. Andujar a été principalement sur le circuit challenger au cours des deux dernières années, mais a joué excellemment en remportant trois challengers l’année dernière et en terminant en finale au 250 à Casablanca. Ramos est également principalement un coureur d’argile, et bien qu’il n’ait pas beaucoup de puissance, sa sélection de coups peut frustrer n’importe quel joueur, lui donnant un plafond élevé. Le meilleur résultat en carrière de Ramos a été sur terre battue à Monte-Carlo où il a atteint la finale de 2017. Andujar n’a pas montré un jeu aussi fort que Ramos ces dernières années, mais ce match dépendra principalement de la façon dont Ramos peut frapper les vainqueurs sur des erreurs non forcées, il sera donc proche avec Ramos ayant un léger avantage.

Prédiction: Ramos en 3

Intégrer à partir de .

Laslo Djere vs Pedro Martinez

Face à face: première rencontre

Djere est l’un des joueurs les moins connus du Top 50 en ce moment, rassemblant tranquillement une série de bons résultats 2019 pour grimper dans le classement. Le jeune Espagnol Martinez a fait son entrée dans le circuit challenger des futurs en 2019 et y a obtenu sa place sur le chemin de la tournée principale. Martinez a montré une capacité à obtenir des résultats cohérents qui ont aidé son classement à s’améliorer, mais il n’a pas encore réussi à battre les meilleurs joueurs. Djere sera difficile à contrarier avec sa capacité à moudre dans les matchs, et son expérience et son jeu plus complet le mèneront à la victoire.

Prédiction: Djere en 2

Intégrer à partir de .

Pedro Cachin contre Juan Ignacio Londero

Face à face: 1-1

Les deux Argentins joueront dans un match revanche du quart de finale l’an dernier ici à leur tournoi à domicile remporté par Londero sur le chemin de son premier et unique titre ATP. Londero a connu une excellente année 2019, passant de # 118 pour commencer l’année à # 50 à la fin de l’année. Leur seule autre rencontre remportée par Cachin a eu lieu en 2018 avant que Londero n’éclate et devienne le joueur qu’il a récemment été. Cachin a remporté son match du premier tour de façon dominante, battant une séquence de onze matchs perdants. Londero arrive également en difficulté, perdant six matchs de suite, bien que contrairement à Cachin, ses six défaites aient été sur un terrain dur. Il est un joueur de terre battue solide et continuera de bien jouer sur le site de sa meilleure performance à ce jour. Londero devrait gagner confortablement.

Prédiction: Londero en 2

Intégrer à partir de .

Diego Schwartzman vs Jaume Munar

Face à face: 1-0 Schwartzman

Schwartzman est la tête de série, jouant dans sa ville natale, l’Argentine, et le seul joueur parmi les 20 premiers au tirage au sort. L’Espagnol Munar, âgé de 22 ans, est passionnant à regarder, et sa dernière apparition sur terre battue l’a vu remporter le Montevideo Challenger fin 2019. Avec sa petite taille, Schwartzman semble être un spécialiste du court en terre battue, mais il a fortement s’établit sur toutes les surfaces. Il est un broyeur absolu et menace de casser tous les jeux de service. Les styles assez similaires des deux joueurs offriront de nombreux rallyes passionnants. Schwartzman est un joueur de premier plan dans le monde pour une raison, et même si Munar a beaucoup de potentiel, Schwartzman est clairement le meilleur joueur en ce moment.

Prédiction: Schwartzman en 2

Photo principale de ..