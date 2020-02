Ça ne pouvait pas l’être. Pedro Martínez Gardien dit au revoir à ATP 250 Cordoba 2020 plus tôt qu’il ne l’aurait souhaité et il ne pourra pas profiter de son excellent état de forme pour ajouter plus de points et de confiance en cette saison passionnante pour lui. Laslo Djere C’était mieux et il a remporté la victoire 6-4 6-3, montrant une plus grande cohérence dans les moments importants et se consolidant en tant que joueur à prendre en compte dans de tels événements ouverts.

.