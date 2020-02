ATP Cordoba Open Day 1 Predictions Incluant Federico Delbonis vs Pablo Cuevas

Avec l’Open d’Australie 2020 maintenant terminé, le tennis ne s’arrête pas et le mois le plus chargé du calendrier ATP est à nos portes. Le coup d’envoi de Frantic February se déroulera sur trois tournois sur trois continents différents. L’ATP Cordoba Open est le premier tournoi de terre battue de l’année, et maintenant dans sa deuxième édition en tant qu’événement de niveau ATP 250, il a attiré certains des meilleurs joueurs du monde.

Voici nos réflexions sur qui prévaudra le jour de l’ouverture.

ATP Cordoba Open Day 1 Predictions

Lorenzo Sonego contre Attila Balazs

Tête à tête: Première rencontre

Lorenzo Sonego poursuit toujours son premier match-gagnant de la saison 2020 après avoir perdu au premier tour à Doha, Auckland et l’Open d’Australie. En fait, si vous tenez compte de la seconde moitié de la saison dernière, la dernière victoire de Sonego en tournée est survenue à l’US Open fin août lorsqu’il a battu Marcel Granollers au premier tour.

Mais le joueur de 24 ans pourrait être pardonné à la vue de cette forme de forme indésirable. Sonego a remporté son premier titre ATP en 2019. Bien que l’argile soit son fort, l’Italien a étonnamment capturé la couronne sur les pelouses d’Antalya juste avant Wimbledon. Plus tôt l’année dernière, il a réalisé une pause significative en atteignant les quarts de finale du Masters de Monte-Carlo en qualification.

La campagne de Sonego à Cordoue commencera contre Attila Balazs de Hongrie. L’athlète de 31 ans s’est retiré du jeu en 2014 afin de commencer l’entraînement, mais s’est senti ennuyé et est revenu au tennis professionnel. Il a depuis décroché d’excellents résultats à son retour: faire une première finale ATP, remporter un titre de challenger pour la première fois en neuf ans et atteindre un sommet en carrière dans le processus.

Balazs a un service lourd efficace et peut frapper son coup droit en boucle avec précision, mais sur terre battue, attendez-vous à ce que le jeu de base brutal de Sonego excelle.

Prédiction: Sonego en 2

Intégrer à partir de .

Juan Pablo Ficovich contre Gianluca Mager

Tête à tête: Première rencontre

Ce sera le match du premier tour de la maternelle du Jour 1, car les deux joueurs ont une opportunité fantastique de remporter une victoire de match de niveau tour rare. Pablo Ficovich s’est frayé un chemin dans le tableau principal après avoir dépassé Pedro Sousa et Filip Horansky lors des qualifications. Dans les deux matches, le premier service du jeune Argentin était au point, en particulier contre Sousa, où il a remporté 30 des 39 points derrière son premier service. S’il peut reproduire cet affichage de service, aggravé par le soutien supplémentaire des habitants, il pourrait bouleverser un joueur classé à cent places au-dessus de lui.

Prédiction: Pablo Ficovich en 3

Intégrer à partir de .

Fernando Verdasco contre Carlos Taberner

Tête à tête: Première rencontre

Fernando Verdasco est actuellement classé n ° 51 dans le monde, ce qui est sa position la plus basse dans le classement ATP depuis juillet 2016. Il a quand même réussi à renverser la vapeur la même année et a confortablement atteint un classement de fin d’année dans le Top 50. 2016 s’est également avéré être la dernière fois qu’il a remporté un titre au niveau de la tournée alors qu’il a terminé deuxième lors de ses trois prochaines finales.

À 36 ans, Verdasco a admis qu’il livrait ses dernières batailles sur le terrain, et ce ne serait approprié que s’il décroche son huitième titre en carrière avant la fin de ses journées de jeu. La première apparition de Verdasco à Cordoue le verra affronter son compatriote Carlo Taberner, qui à 22 ans, ne fera que sa deuxième apparition au tableau principal au niveau de la tournée. Taberner est un coureur d’argile naturel qui a joué régulièrement au niveau Challenger.

Le pedigree de Verdasco de jouer au plus haut niveau devrait submerger le jeune ici, malgré sa notoriété pour ses performances irrégulières.

Prédiction: Verdasco en 2

Intégrer à partir de .

Federico Delbonis vs Pablo Cuevas

Tête à tête: Delbonis 2-2 Cuevas

Il s’agit d’un match de premier tour à succès entre deux maîtres de terre battue. Pablo Cuevas est un gagnant de six titres de niveau tour et remarquablement aucun de ceux-ci n’est sorti de la terre battue, tandis que son adversaire Federico Delbonis a récolté deux titres en carrière, tous deux sur la terre rouge.

Cuevas cherchera certainement à améliorer le début de l’année après avoir échoué à remporter un match en Coupe ATP pour son pays, puis a perdu en deux sets contre Gilles Simon à l’Open d’Australie. L’Uruguayen a réalisé ses meilleurs résultats en 2019 sur terre battue, atteignant la finale à Estoril et les demi-finales à Cordoue et Rio. Il a également fait le troisième tour à l’Open de France et a remporté quelques titres Challenger à Tunis et Aix-en-Provence.

Cependant, il s’en est sorti lamentablement au cours de la seconde moitié de la saison et n’a réussi à évoquer que quatre victoires au niveau du tour après la troisième manche susmentionnée à Roland Garros. Delbonis va se lécher les lèvres à la perspective de aggraver la misère du joueur de 34 ans qui pourrait avoir du mal à contrer le coup droit de la turbine de l’Argentin. Delbonis a remporté son dernier meeting à Bastad l’année dernière et est en meilleure forme après avoir atteint la finale du Challenger de Montevideo fin 2019.

Prédiction: Delbonis en 3

Photo principale de ..