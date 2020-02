ATP Cordoba Open Day 2 Predictions Incluant Juan Ignacio Londero vs Marco Cecchinato

L’ATP Cordoba Open a produit l’une des plus grandes histoires d’outsider de la saison 2019, lorsque le relativement inconnu Juan Ignacio Londero a remporté son premier match au niveau de la tournée et a fait sensation pour remporter le titre.

Douze mois plus tard, Londero revient en tant que champion en titre, mais il devra faire face à une rude concurrence dans le but de conserver sa couronne.

Le jour 2 de l’ATP Cordoba Open, un certain nombre de joueurs chercheront à estampiller leur autorité sur les procédures. Voici nos réflexions sur qui atteindra le deuxième tour. Nous avons également des prédictions pour les quatre autres matches mardi.

ATP Cordoba Open Day 2 Predictions

Albert Ramos Vinolas contre Facundo Bagnis

Tête à tête: Ramos Vinolas 1-0 Bagnis

Albert Ramos Vinolas a connu un début de saison 2019 quelque peu turbulent, tombant hors du Top 100 pour la première fois en cinq ans et s’efforçant de remporter régulièrement des victoires en tournée. Cependant, il a retrouvé son rythme lors du bref swing européen sur terre battue après Wimbledon, où il a atteint les demi-finales à Bastad et les finales à Kitzbühel, et entre les deux a remporté son deuxième titre en carrière à Gstaad. La solide performance de l’Espagnol dans la seconde moitié de la saison dernière lui a permis de percer dans le Top 50 mondial (actuellement classé au 42e rang).

L’adversaire du premier tour de Ramos Vinolas sera le qualifié argentin Facundo Bagnis, qui a été classé aussi haut que le numéro 55 mondial, mais ces beaux jours sont certainement derrière lui. Les deux joueurs sont à l’aise de jouer sur terre battue, mais attendez-vous à ce que la plus grande puissance de feu du gaucher espagnol arrive en tête.

Prédiction: Ramos Vinolas en 2

Intégrer à partir de .

Pablo Andujar vs Francisco Cerundolo

Tête à tête: Première rencontre

Pablo Andujar n’est pas dans la meilleure forme en ce moment, et son match de premier tour contre le wild card Francisco Cerundolo pourrait s’avérer plus compliqué pour l’Espagnol. Cerundolo est un Argentin de 21 ans très apprécié de ses pairs et de la communauté argentine du tennis. Sa seule autre apparition au niveau de la tournée est également venue comme joker à l’Open d’Argentine l’année dernière, quand il a poussé Guido Pella, le numéro 22 mondial, très près dans une défaite en trois sets. Compte tenu de la terrible course de forme d’Andujar et de l’énergie de Cerundolo pour remporter sa première victoire en ATP, les organisateurs de Cordoue ne seront pas déçus par la sélection générique.

Prédiction: Cerundolo en 2

Intégrer à partir de .

Corentin Moutet vs Thiago Montero

Tête à tête: Première rencontre

Corentin Moutet a été le Français le plus performant dans les premières semaines de l’année, et sa course vers sa première finale ATP à Doha le mois dernier n’est pas passée inaperçue. Moutet est passé par les qualifications au Qatar et a éliminé deux des meilleures têtes de série du tournoi à Wawrinka et Raonic, avant de tomber face à un Andrey Rublev inspiré en finale.

Après avoir perdu contre Marin Cilic au premier tour à Melbourne, Moutet tentera de faire un autre bond. Le joueur de 20 ans a enregistré certains des plus grands résultats de sa jeune carrière sur terre battue. L’année dernière, il est devenu le plus jeune Français à atteindre le troisième tour de l’Open de France depuis Gael Monfils en 2006. Sa tâche de faire bonne impression à Cordoue ne sera pas facile car il verrouille les cornes avec le Brésilien Thiago Monteiro au premier tour. Monteiro est de bonne humeur après avoir conservé sa couronne au Punta Del Este Challenger en Uruguay le week-end dernier, mais attendez-vous à ce que Moutet punisse toute lourdeur de la part de l’homme de Fortazela.

Prédiction: Moutet en 2

Intégrer à partir de .

Juan Ignacio Londero contre Marco Cecchinato

Tête à tête: Première rencontre

Londero fera son retour à Cordoue, douze mois après la plus grande semaine de sa vie et il est certainement assuré de l’accueil d’un héros quand il se rendra sur le terrain pour jouer Marco Cecchinato lors de son premier match.

L’argentin de 26 ans a battu Nicolas Jarry à ce stade l’an dernier – une victoire qui restera à jamais gravée dans sa mémoire tant qu’il jouera. Il a servi de catalyseur pour une semaine de rêve dans sa ville natale alors qu’il se dirigeait vers son premier titre de tournée ATP. Le classement de Londero s’est naturellement envolé après ce triomphe (avec près de 50 places à l’intérieur du top 70), mais il a fallu un certain temps pour qu’il s’enfonce vraiment. Il a ensuite atteint le quatrième tour de Roland Garros – sa meilleure performance dans un chelem- et a également fait une deuxième finale de carrière à Bastad, perdant contre Jarry.

Londero est toujours à la recherche de son premier match-gagnant de la saison 2020 après avoir été battu lors des premiers tours d’Adélaïde et de l’Open d’Australie. Ce sera un soulagement massif pour lui alors qu’il revient sur terre battue contre un adversaire tombé en disgrâce, mais toujours capable de surprendre. La forme physique de Marco Cecchinato sera un énorme sujet de préoccupation après une semaine laborieuse à jouer au Challenger Punta Del Este en Uruguay. L’Italien a perdu trois balles de match en finale et a perdu en trois sets contre le Brésilien Thiago Monteiro.

Il est difficile de voir comment l’ancien demi-finaliste de l’Open de France récupère en moins de 48 heures pour jouer le champion en titre.

Prédiction: Londero en 2

Photo principale de ..