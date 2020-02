ATP Cordoba Open Day 2 Predictions Including Jaume Munar vs Leonardo Mayer

Alors que l’action de tennis passe au «Golden Swing», l’ATP Cordoba Open sera d’un intérêt significatif au cours des sept prochains jours, car certains des meilleurs joueurs du monde participeront au premier des quatre tournois sur terre battue en Amérique du Sud.

Nous prévisualisons les quatre autres matches et choisissons qui passera au deuxième tour. Nous avons également des prédictions pour les quatre autres matches mardi.

ATP Cordoba Open Day 2 Predictions

Roberto Carballes Baena contre Pedro Martinez

Tête à tête: Première rencontre

Ces deux joueurs se rencontrent pour la première fois dans l’action du tableau principal au niveau de la tournée, mais ils ont joué quatre fois au niveau Challenger et aux qualifications. Les Carballes Baena, qui est le plus expérimenté de la paire, ont dominé leurs matchs, ne perdant qu’un seul set lors des quatre rencontres.

Pedro Martinez a remporté son premier match au niveau de la tournée à l’Open d’Australie récemment conclu pour lancer sa campagne 2020 au meilleur départ possible, mais peut-il tenir son compatriote à distance à Cordoue?

Hautement improbable. Les Carballes Baena ont très bien battu le joueur de 22 ans lors de leur dernière rencontre dans le Challenger de Lisbonne, et malgré s’habituer aux courts de Cordoue en jouant deux qualifications, Martinez ne sera probablement pas à nouveau à la hauteur.

Prédiction: Carballes Baena en 3

Intégrer à partir de .

Andrej Martin contre Federico Coria

Tête à tête: Première rencontre

Andrej Martin était en excellente forme sur le Challenger Tour en 2019. Le Slovaque a récolté trois titres et a terminé deuxième dans les deux autres finales, et remarquablement tous sont sur terre battue. Il arrivera à Cordoue avec une certaine forme, après avoir atteint les demi-finales du Punta Del Este Challenger en Uruguay la semaine dernière.

Martin devra cependant faire face à une forte opposition de l’espoir local Federico Coria qui l’a battu lors d’un événement Challenger en Équateur l’année dernière. Avec la finesse d’équilibre de cette rencontre, cela pourrait se résumer à qui maintient son sang-froid quand il tient la distance, et je soutiens l’Argentin pour avoir une longueur d’avance dans ce département.

Prédiction: Coria en 3

Intégrer à partir de .

Hugo Dellien vs Pedro Cachin

Tête à tête: Première rencontre

Le mois dernier, Hugo Dellien a atteint le haut du classement mondial n ° 72 et devient lentement l’un des athlètes les plus en vue de sa génération en Bolivie. Cependant, son début en 2020 a été un choc, descendant 6-0 6-1 pour Michael Mmoh des États-Unis à Auckland. Dellien a ensuite dû faire face à une large attention dans son pays d’origine pour son match contre Nadal à l’Open d’Australie, les fans boliviens traitant le match comme une finale de Coupe du Monde.

Bien que l’écriture soit sur le mur à Melbourne, le joueur de 26 ans ne pouvait pas envisager la montée régulière qu’il a faite en si peu de temps pour gagner sa place parmi les 128 meilleurs joueurs en lice dans un match du Grand Chelem. Dellien avait quitté le tennis en 2016 avant de décider de revenir à ce sport et est désormais un habitué des matchs de niveau tour.

Il voudra mettre sa campagne en marche lorsqu’il jouera le wildcard Pedro Cachin d’Argentine. Cachin est originaire de Cordoue et avait déjà battu Dellien dans le Futures il y a plus de cinq ans, mais attendez-vous à ce que le bolivien rajeuni égalise les scores ici.

Prédiction: Dellien en 2

Intégrer à partir de .

Jaume Munar vs Leonardo Mayer

Tête à tête: Munar 1-0 Mayer

Le dernier de la journée verra le diplômé de la Rafael Nadal Academy, Jaume Munar, chercher à faire de sérieuses percées sur la tournée principale en 2020. Le talentueux de 22 ans a remporté son quatrième titre Challenger vers la fin de 2019 à Montevideo et a terminé l’année dans le Top 100. Leonardo Mayer est un joueur accompli sur terre battue et il est probablement plus incité à jouer dans son pays d’origine, mais je ne le vois pas percer les trous dans la défense de Munar.

Prédiction: Munar en 2

Photo principale de ..