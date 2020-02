ATP Cordoba Open Demifinal Predictions Including Diego Schwartzman vs Laslo Djere

Seuls quatre joueurs restent en lice à l’ATP Cordoba Open. Trois des quatre têtes de série se sont qualifiées pour les demi-finales, avec seulement la deuxième tête de série et le quart de finaliste de Wimbledon, Guido Pella, ayant perdu jusqu’à présent en Argentine. Les quatre hommes restés debout seront sûrement désespérés de saisir cette opportunité en se qualifiant au moins pour la finale de l’Open de Cordoue. Mais qui avancera et qui succombera à la défaite?

Cordoba Open Demifinal Predictions

Andrej Martin vs Christian Garin

Tête à tête: Garin 1-1 Martin

Andrej Martin devrait disputer sa première demi-finale de niveau tour depuis 2018, le Slovaque étant assuré d’améliorer son meilleur classement en carrière de # 98 mondial lorsque le classement sera mis à jour lundi. Il méritera plus que le classement de sauter après une excellente semaine, Martin ayant battu Federico Coria, Carlos Taberner et le finaliste de l’Open du Qatar Corentin Moutet sans perdre un set.

Cristian Garin, quant à lui, a connu des difficultés en début de quart de finale contre Pablo Cuevas, mais le Chilien a réussi à trouver son rythme pour se rallier devant le vétéran Cuevas 1-6 6-3 6-4. Et malgré tout ce que Martin a impressionné jusqu’à présent cette semaine, il n’a pas encore affronté un adversaire de la qualité de Garin, la troisième tête de série ayant remporté deux titres ATP sur terre battue la saison dernière. Il est superbement précis sur le sol et un fin moteur. Attendez-vous à ce qu’il se révèle trop fort pour Martin, relativement inexpérimenté.

Prédiction: Garin en 2

Diego Schwartzman vs Laslo Djere

Tête à tête: Schwartzman 1-0 Djere

Diego Schwartzman a remporté son quart de finale de manière dominante, gardant constamment Albert Ramos Vinolas sur ses talons dans une victoire 6-0 7-6. En effet, le score aurait pu être plus complet si l’Argentin n’avait pas gaspillé un certain nombre de points de rupture dans le deuxième set. Cette victoire fait suite à une victoire tout aussi impressionnante 6-1 7-5 contre Jaume Munar, qui a plutôt perdu son chemin ces derniers mois. Mais Schwartzman pourrait se retrouver pour un test plus sévère contre Laslo Djere.

Le Serbe a connu le plus grand succès de sa carrière à ce jour lors du Golden Swing 2019, remportant l’Open de Rio, et il a retrouvé cette forme impressionnante en Amérique du Sud un an plus tard. Djere, tête de série quatrième, a ouvert sa campagne avec une victoire de routine 6-3 6-4 sur Pedro Martinez Portero, mais il a été porté au bord des huit derniers matchs par le champion en titre Juan Ignacio Londero, avant de passer en demi-finale par un 6- 7 6-3 7-6 vainqueur.

Djere a servi agressivement tout au long de son quart de finale, obtenant 14 as. Mais il a également frappé neuf doubles fautes qui, face à un returner de la qualité de Schwartzman, pourraient bien s’avérer fatales. Il sera donc vital d’améliorer son pourcentage de premier service. Djere devra également composer avec la fatigue après son long quart de finale. Avec Schwartzman en pleine forme et certain d’avoir le soutien vocal de la foule, cela pourrait s’avérer trop difficile pour le Serbe.

Prédiction: Schwartzman en 2

