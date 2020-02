ATP Cordoba – TIRAGE: Diego Schwartzman, Guido Pella et Cristian Garin sont favoris

Le premier Cordoba Open a eu lieu en février dernier, remplaçant l’événement ATP 250 annulé à Quito qui a dû quitter le Tour en raison d’un manque de soutien financier. Ainsi, le Lawn Tenis Club Cordoba a accueilli le premier tournoi ATP sur terre battue en 2019, réunissant un excellent terrain dirigé par Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Diego Schwartzman et Pablo Carreno Busta.

Il s’est avéré que trois de ces quatre têtes de série n’ont pas pu atteindre les quarts, avec Aljaz Bedene, Jaume Munar, Pedro Cachin, Pablo Cuevas, Guido Pella, Federico Delbonis et Juan Ignacio Londero rejoignant Schwartzman dans les huit derniers.

Là-bas, Pella a évincé Schwartzman en deux sets pour se qualifier pour les demi-finales avec d’autres joueurs sud-américains, provoquant un affrontement argentin avec Juan Ignacio Londero dans la bataille pour le titre. N ° mondial 112 Londero a évincé Pella en trois sets pour remporter le premier titre ATP et devenir le premier champion, les deux joueurs ayant signé pour jouer à nouveau à Cordoue en 2020.

Le premier joueur argentin Diego Schwartzman est la tête de série du premier tournoi de terre battue de l’année, se dirigeant vers Cordoue après une solide campagne de l’Open d’Australie et affrontant Leonardo Mayer ou Jaume Munar au deuxième tour.

Pablo Andujar joue contre le jeune pistolet Francisco Cerundolo qui fait ses débuts en ATP devant les supporters locaux. Albert Ramos-Vinolas et un qualificatif clôturent le premier trimestre, avec des matchs passionnants en route vers la demi-finale.

Laslo Djere et le champion en titre Juan Ignacio Londero tenteront de fixer le quart de finale s’ils battent Roberto Carballes Baena, Hugo Dellien, Pedro Cachin et Marco Cecchinato, ce qui ne sera pas facile. Cristian Garin a pris un joker en tant que troisième tête de série, avec Pablo Cuevas, Federico Delbonis, Gianluca Mager, Lorenzo Sonego et Attila Balazs essayant de l’arrêter avant les demi-finales et cherchant des points solides pour eux-mêmes.

Guido Pella et Fernando Verdasco mènent le quatrième quart, avec quatre solides joueurs de terre battue de rang inférieur qui recherchent des surprises potentielles et la place dans les quatre derniers.