ATP Cup: Déclaration dure de RFET et son président Miguel Daz sur le nouveau tournoi par équipe ATP

Le président de la Fédération royale espagnole de tennis (RFET), Miguel Díaz Román, Vendredi, “il n’est pas entendu qu’un mois seulement après Finales de la Coupe Davis à Madrid un nouveau concours est organisé avec le même format et les mêmes joueurs “et a estimé que Coupe ATP “plonger dans une division” que la discipline ne devrait pas être autorisée.

Dans un communiqué, Miguel Díaz Román a reconnu que “l’ATP a brillamment dirigé un circuit dans le monde entier qui est le principal soutien économique des joueurs professionnels”, mais a montré son rejet de la Coupe ATP, une compétition par équipe. qui se joue en Australie.

“Je crois que la célébration de la Coupe ATP est quelque chose qui s’approfondit dans une division que nous ne devons pas nous permettre. Les valeurs transmises par notre sport et les institutions qui le représentent devraient être avant tout. Les joueurs, avec un calendrier déjà très chargé , ils sont “contraints” d’assister à deux événements très similaires en peu de temps. Qui en profite? Je pense que personne ne discrédite quelque chose des deux compétitions “, a-t-il déclaré.

Díaz Román a souligné que «la représentation d’un pays dans une compétition internationale officielle est celle des gouvernements, représentés par les fédérations de tennis de chaque nation» et, en ce sens, a souligné que «le manque de compréhension pourrait compromettre le développement des jeunes talents protégés par l’aide des fédérations “.

” ITF et ATP ils doivent adhérer maintenant; Parlez et unifiez pour agrandir. Et nous gagnerons tous. C’est mon avis et je crois que de 90% de la famille World Tennis “, a-t-il déclaré.

L’Espagne fait ses débuts ce samedi contre la Géorgie avec Rafa Nadal et Roberto Bautista comme premières épées.

.