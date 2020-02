ATP Delray Beach Day 2 Predictions Incluant Nick Kyrgios vs Tommy Paul

ATP Delray Beach Day 2 Predictions

Reilly Opelka contre Ernests Gulbis

Face à face: première réunion

Ernests Gulbis a connu une légère reprise de sa carrière. Le Letton a réalisé un bon Open d’Australie en atteignant le troisième tour après les qualifications et en battant Felix Auger-Aliassime au premier tour.

Opelka, 22 ans, a étonnamment eu du mal avec la forme cette saison. L’Américain a perdu au premier tour à Adélaïde et à Melbourne avant d’obtenir sa première victoire à New York la semaine dernière. Il est actuellement en déficit 1-2 victoires / défaites cette saison.

Un bouleversement potentiel pourrait être sur les cartes ici compte tenu du contraste des formes entre les joueurs.

Prédiction: Gulbis en 3

Kyle Edmund contre Ugo Humbert

Face à face: Edmund mène 1-0

Kyle Edmund a-t-il retrouvé une partie de sa meilleure forme? Le Britannique a remporté le deuxième titre de sa carrière la semaine dernière en battant Andreas Seppi en finale de l’Open de New York. Mais combien d’énergie lui reste-t-il pour affronter Ugo Humbert, qui a remporté son premier titre à Auckland le mois dernier?

Cela pourrait être une bataille serrée entre les deux. Mais comment Edmund est physiquement sera un gros point d’interrogation.

Prédiction: Humbert en 3

Radu Albot vs Jack Sock

Face à face: Sock mène 1-0

“Comment les puissants sont tombés” est l’idiome parfait pour Jack Sock. L’ancien champion du monde n ° 8 et du Masters de Paris n’est plus classé dans le classement ATP et n’a pas encore remporté de match en simple cette année.

Cependant, un signe de préoccupation pour le camp d’Albot sera que le Moldave s’est retiré des trois événements consécutifs en raison de blessures (Auckland, Melbourne et Rotterdam). On ne sait pas encore la gravité réelle de sa blessure, et si elle l’affecte toujours. Mais si Albot est en pleine forme et en bonne santé, attendez-vous à ce que le Moldave gagne confortablement.

Prédiction: Albot en 2

Taylor Fritz contre Cameron Norrie

Face à face: Fritz mène 2-1

Les deux joueurs ont été si incompatibles avec leurs résultats jusqu’à présent cette saison. Fritz, 22 ans, a perdu deux des trois matches de la Coupe ATP en janvier, suivis par une sortie au premier tour à Adélaïde contre Alexander Bublik. Son tournoi le plus récent a été un événement ATP Challenger où il a été éliminé au deuxième tour au numéro mondial. 164 Mitchell Krueger.

La même chose pourrait être dite pour Cameron Norrie. Le Britannique a perdu au premier tour à Auckland et à Melbourne avant de choisir de jouer le tournoi de qualification ici à Delray Beach pour gagner du terrain.

Ce devrait être un match serré car ils ont des styles de jeu similaires. Mais Fritz pourrait avoir un avantage supérieur avec un avantage en tête-à-tête et un avantage sur le public.

Prédiction: Fritz en 2

Nick Kyrgios contre Tommy Paul

Face à face: première réunion

Ce sera le premier match de Kyrgios depuis l’Open d’Australie. L’Australien devait initialement jouer à l’Open de New York, mais s’est retiré à la dernière minute en raison d’une blessure à l’épaule. En supposant qu’il est maintenant en forme et prêt, il sera intéressant de voir comment il a maintenu l’élan positif qu’il avait à Melbourne le mois dernier.

Tout le monde a dit qu’il s’agissait d’un Kyrgios bien «mûri». Mais d’abord, voyons quels Kyrgios arriveront dans le match. Ce devrait être un bon match étant donné que Paul a eu un bon début de saison, mais qu’il s’attend à ce que Kyrgios s’en sorte.

Prédiction: Kyrgios en 2

