ATP Delray Beach. Le retour triomphant de Harrison

La journée dans le ATP 250 Delray Beach Open 2020 a laissé des nouvelles importantes dont la victoire de Ryan Harrison 6-3 6-2 sur Dzhumhur après avoir traversé la salle d’opération pour une intervention délicate sur un pied. L’Américain a montré son grand potentiel et cite SooWoon Kwon, qui a battu Mannarino 1-6 6-3 6-2. Le grand retour a été joué par Yosihito Nishioka, qui a battu Millman 3-6 6-4 6-2, tandis que Frances Tiafoe et McKenzie McDonald ils ont respectivement battu Emilio Gómez et Uchiyama. Une mention spéciale mérite le triomphe du jeune homme Brandon Nakashima sur Vesely, 7-6 (4) 6-1.

