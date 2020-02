ATP Delray Beach Open Day 4 Predictions Incluant Steve Johnson vs Jack Sock

Après un début de semaine passionnant à l’Open de Delray Beach, la compétition devrait s’intensifier le quatrième jour alors que huit joueurs se battent pour les places restantes en quart de finale. Avec à la fois des étoiles montantes et d’anciens dix premiers piliers en action, il devrait y avoir beaucoup de choses dont les fans pourront profiter en Floride. Mais qui réservera sa place dans les huit derniers?

Delray Beach Open Day 4 Predictions

Ugo Humbert contre Miomir Kecmanovic

Tête à tête: Kecmanovic 3-0 Humbert

Miomir Kecmanovic abordera sûrement ce match avec une réelle confiance. Le Serbe a remporté ses trois rencontres précédentes avec Ugo Humbert, y compris la semaine dernière à l’Open de New York, où il a ensuite atteint les demi-finales. Cela dit, il y avait relativement peu entre eux au Nassau Veterans Memorial Coliseum, Kecmanovic remportant sa victoire en jouant les plus gros points mieux que son adversaire, plutôt qu’en dominant le match.

Cela suggère plutôt qu’il est possible pour Humbert de retourner le script au Delray Beach Open s’il peut faire les bons ajustements. Il a eu du mal à mettre son coup droit, son tir le plus efficace, en jeu assez régulièrement contre Kecmanovic à New York, un échec qu’il aura sûrement cherché à rectifier avec son équipe dans l’intervalle. Il n’a pas non plus été aidé par une performance de service généralement efficace de Kecmanovic, quelque chose que le Serbe peut trouver difficile à reproduire dans les conditions très différentes de Floridian.

Prédiction: Humbert en 3

Cedrik-Marcel Stebe contre Milos Raonic

Tête à tête: première rencontre

Milos Raonic semblait être de retour à son meilleur niveau à l’Open d’Australie, pour finalement succomber à une défaite apprivoisée aux mains du futur champion Novak Djokovic en quart de finale. Bien sûr, le Serbe est un homme extrêmement difficile à battre à Melbourne Park, mais la nature de la défaite de Raonic sera sûrement mal assortie à l’ancien numéro 3 mondial. En effet, il était peut-être encore dans son esprit à l’Open de New York, s’il avait perdu face au Kwon Soon-woo, relativement méconnu, de Corée du Sud.

Cependant, il a amélioré sa performance au premier tour de l’Open de Delray Beach, représentant Denis Istomin en 6 sets 6-2 6-2. Cedrik-Marcel Stebe, quant à lui, a été pris à distance par Bernard Tomic, souvent désintéressé, mais a tenu bon pour gagner 6-2 3-6 6-2. Mais il est difficile de le voir réussir à soutenir cela avec une autre victoire contre Raonic. Le Canadien possède une puissance redoutable, notamment de la ligne mais aussi du côté droit, et devrait pouvoir frapper son adversaire et entrer dans les huit derniers sans rencontrer trop de problèmes.

Prédiction: Raonic en 2

Tommy Paul vs Frances Tiafoe

Tête à tête: Tiafoe 2-0 Paul

Tommy Paul a fait un excellent début de saison, atteignant les demi-finales à l’International d’Adélaïde et le troisième tour à l’Open d’Australie. Cela l’a mené à un classement de 70e rang mondial en carrière et il visera sûrement maintenant une course profonde à l’Open de Delray Beach. Au premier tour, il s’est avéré beaucoup trop fort pour Daniel Elahi Galan, de Columbia, qui avait remplacé Nick Kyrgios blessé dans le match nul, remportant une victoire complète 6-2 6-4.

Cependant, il a perdu ses deux rencontres précédentes avec son adversaire du deuxième tour, Frances Tiafoe, bien que ce sera leur premier match sur le circuit principal. Et Paul peut également prendre confiance dans les difficultés de son compatriote jusqu’à présent cette saison. Tiafoe, qui était autrefois classé au 29e rang mondial, a glissé au 84e rang mondial et a trouvé des victoires difficiles à obtenir, à la fois sur le circuit ATP et au niveau Challenger, avec sa victoire au premier tour à Delray Beach sur Emilio Gomez son premier de la saison lors d’un événement ATP.

Mais alors qu’il a peut-être pris confiance en cela, on soupçonne plutôt que Paul offrira une opposition plus sévère que l’Équatorienne. Paul a très bien évolué jusqu’à présent en 2020 et utilise son coup droit pour un effet dévastateur. Tiafoe a un coup droit dangereux, mais il a raté depuis un certain temps maintenant et il semble peu probable qu’il menace sérieusement Paul. Cela dit, Tiafoe a suffisamment montré jusqu’à présent en 2020 pour suggérer qu’il prendra ce match à distance.

Prédiction: Paul en 3

Steve Johnson contre Jack Sock

Tête à tête: Chaussette 5-4 Johnson

Jack Sock a remporté une victoire bien méritée en battant le champion en titre Radu Albot au premier tour de l’Open de Delray Beach. Il s’agissait de sa première victoire en simple depuis 2018 et le verra au moins revenir au classement ATP lors de leur mise à jour lundi. Mais sera-t-il capable de soutenir cette victoire contre son compatriote et parfois partenaire de double Steve Johnson, qui a battu le Suisse Henri Laaksonen 7-6 6-4 au premier tour en Floride.

Cela semble un défi de taille. Sock a peut-être tué certains de ses démons personnels en battant Albot, mais il ne faut pas oublier que le Moldave était à court de match, après avoir été hors de combat depuis la Coupe ATP début janvier. Johnson, en revanche, semble être en pleine forme et a joué un bon tennis jusqu’à présent cette saison, remportant un Challenger à Bendigo et atteignant les quatre derniers à Newport Beach. Attendez-vous à ce qu’il mette un terme au retour de son compatriote, du moins pour l’instant.

Prédiction: Johnson en 2

