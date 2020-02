ATP Delray Beach Open Demi-Finales Prédictions Incluant Reilly Opelka vs Milos Raonic

Seuls quatre hommes restent en lice au Delray Beach Open après une semaine de tennis passionnante. Mais qui réservera sa place lors de la finale de dimanche en Floride?

Delray Beach Open Demi-Finales Prédictions

Yoshihito Nishioka contre Ugo Humbert

Tête à tête: première rencontre

Ugo Humbert a été impressionnant toute la semaine. Le Français, qui a atteint les quarts de finale à l’Open de New York la semaine dernière, a pris la distance la distance lors de son premier match à Delray Beach, mais a réussi un 6-7 6-3 6-1 contre l’Américain Stefan Kozlov. Depuis lors, il est passé de force en force. Au deuxième tour, il a battu Miomir Kecmanovic en deux sets, vengeant la défaite qu’il avait subie aux mains du Serbe à New York, avant de démonter la Française Frances Tiafoe pour l’emporter 6-1 6-2.

Son adversaire, Yoshihito Nishioka, a dû travailler dur pour sa place dans les quatre derniers. Au premier tour, les Japonais se sont ralliés à un set down pour battre le cinquième favori John Millman, avant d’envoyer Noah Rubin 6-1 6-2. Il a de nouveau été poussé fort en quarts de finale, mais s’est accroché à Brandon Nakashima, âgé de 18 ans, pour marquer une victoire plus que crédible 3-6 7-6 6-4. Mais cela aura sûrement pris beaucoup de lui, physiquement et mentalement, et face à un joueur de la qualité de Humbert, cela pourrait s’avérer terminal.

Prédiction: Humbert en 2

Reilly Opelka contre Milos Raonic

Tête à tête: Raonic mène 1-0

Reilly Opelka a jusqu’à présent dominé la ligne au Delray Beach Open, n’ayant pas encore été battu. En effet, le grand Américain n’a même pas connu de point de rupture en quart de finale, battant le Sud-Coréen Kwon Soon-woo 6-3 6-4. Après que sa défense du titre à l’Open de New York se soit soldée par une décevante défaite en quart de finale aux mains de Jason Jung, cela a certainement été un retour bienvenu pour Opelka. Mais il devra peut-être être à son meilleur face à la deuxième tête de série, Milos Raonic.

Le Canadien a également impressionné son service jusqu’à présent en Floride, ayant été brisé une seule fois, et contrairement à Opelka, il n’a pas encore perdu un set. Les interruptions de service seront plus importantes dans ce match et ce serait une surprise majeure si le concours ne comportait pas au moins un tie-break. En conséquence, ce match sera presque certainement décidé par qui peut jouer le plus de points. Et l’avantage réside sûrement chez Raonic, qui est le plus expérimenté et le plus cohérent du sol.

Prédiction: Raonic en 3

