ATP Delray Beach Open Predictions quart de finale, y compris Steve Johnson vs Milos Raonic

Il reste quatre Américains alors que le quart de jour se profile devant l’ATP Delray Beach Open. Qui avancera et qui sera éliminé? Voici notre aperçu quotidien de la journée des quarts de finale.

ATP Delray Beach Open Predictions quart de finale

Frances Tiafoe vs Ugo Humbert

Face à face: Tiafoe mène 1-0

Frances Tiafoe a amélioré match par match ici à Delray Beach. L’Américain de 22 ans n’a pas encore laissé tomber un set toute la semaine. Ce qui a été impressionnant, c’est sa capacité à garder son sang-froid pendant les points de pression.

Ugo Humbert, qui a remporté son premier titre en simple à Auckland le mois dernier, a eu un peu de blip depuis qu’il a remporté ce titre. Le Français n’a pas réussi à s’enchaîner depuis cette victoire à Auckland, mais il a brisé ce sort ici à Delray Beach cette semaine en battant Stefan Kozlov et Miomir Kecmanovic.

Malgré le fait que Humbert n’ait pas le meilleur run-up de ce tournoi, attendez-vous à ce que ce match soit serré. Le Français a la capacité de pousser Tiafoe à un troisième set à coup sûr. Mais Humbert a-t-il la conviction de le fermer étant donné qu’il n’a pas eu la meilleure forme récemment.

Prédiction: Tiafoe en 3

Intégrer à partir de .

Brandon Nakashima contre Yoshihito Nishioka

Face à face: première réunion

Brandon Nakashima continue d’impressionner le monde du tennis. Le talentueux Américain de 18 ans a mis KO au monde. 60 Cameron Norrie en sept sets 7-5 6-4 il y a quelques jours pour se qualifier pour les quarts de finale ici à Delray Beach.

Yoshihito Nishioka connaîtra le talent et la puissance de feu que Nakashima apportera. Mais peut-il faire face et trouver un moyen de jouer le match à ses propres conditions? Nakashima joue actuellement sans aucune pression et n’a rien à perdre. Et si un joueur a une telle mentalité, il est difficile à battre.

Prédiction: Nakashima en 3

Intégrer à partir de .

Soon-Woo Kwon contre Reilly Opelka

Face à face: première réunion

Bien qu’il n’ait pas connu le meilleur début de saison, Opelka a semblé à l’aise et a bien joué ici à Delray Beach cette semaine. L’Américain de 6 ′ 9 ″ a devancé Ernests Gulbis lors de son match d’ouverture 6-7 6-4 7-6, et a battu son compatriote Mackenzie McDonald en deux sets 6-3 6-4 il y a quelques jours.

Ce sera un défi de taille pour le Coréen de percer le service d’Opelka, qui n’a pas été brisé toute la semaine. Kwon, qui a déjà été battu cinq fois dans son propre jeu de service cette semaine, devra trouver un moyen de tenir son propre jeu de service. Si le joueur de 22 ans n’a pas lui-même une bonne journée de service, il aura du mal à trouver le rythme du match.

Prédiction: Opelka en 2

Intégrer à partir de .

Steve Johnson contre Milos Raonic

Face à face: Raonic mène 3-1

Milos Raonic n’a cessé de s’améliorer match par match cette semaine. Le Canadien n’a pas encore perdu un set et n’a pas été cassé dans tous ses matchs. S’il continue de s’améliorer comme ça, Steve Johnson trouvera de plus en plus difficile d’avoir une sorte d’élan dans ce match. Non seulement cela, mais l’Américain de 30 ans se retrouvera dans beaucoup de moments de pression pour tenir son propre service.

Johnson devra dépendre si Raonic a une baisse de niveau dans le match et profiter de cette opportunité. Mais jusqu’à présent, Raonic a semblé impeccable.

Prédiction: Raonic en 2

Photo principale de ..