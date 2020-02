ATP Delray Beach: prévisions du jour 1, notamment Emilio Gomez contre Frances Tiafoe

L’action du tableau principal débute lundi à l’ATP Delray Beach Open en Floride. Nous verrons des Américains avec un potentiel (ou un ancien potentiel, au moins), ainsi que de nombreux autres joueurs talentueux. Qui gagnera le jour 1? Voici nos pensées.

ATP Delray Beach Day 1 Predictions

Ryan Harrison contre Damir Dzumhur

Harrison a réglé des problèmes de confiance, un mauvais jeu et des blessures. Il languit sur le circuit Challenger depuis quelques années maintenant, et il ne semble pas revenir où il était. Dzumhur n’est pas un grand joueur, mais il est solide. À l’heure actuelle, il semble que le solide devrait être plus que suffisant pour franchir Harrison.

Prédiction: Dzumhur en 2

Mackenzie McDonald vs Yasutaka Uchiyama

McDonald n’a pas encore tout à fait trouvé ses jambes professionnelles alors qu’il passe lentement du tennis de la NCAA. Pourtant, il a définitivement beaucoup de talent et devrait être un solide joueur professionnel pour les années à venir. Il a un bon tirage ici et avec la foule américaine à ses côtés, McDonald devrait pouvoir continuer.

Prédiction: McDonald en 3

Yoshihito Nishioka contre John Millman

Nishioka est devenu lentement et régulièrement un joueur très solide. Millman, en plus d’être la kyrptonite de Roger Federer, a également été en très bonne forme récemment. Ça devrait être un très bon match, et je pense que ça va trop loin sous le radar. Tout le monde peut gagner, mais je pense que j’irai avec Nishioka par la plus mince des marges. Il est plus constant dans les endroits difficiles, même si Millman a les meilleurs résultats.

Prédiction: Nishioka en 3

Emilio Gomez contre Frances Tiafoe

Gomez a bien fait de se qualifier ici, et Tiafoe n’est plus proche de son plein potentiel depuis longtemps. Pourtant, l’Américain est le joueur le plus talentueux de ce match, et je ne pense pas qu’il perdra face à un qualifié lors de son premier match en Floride.

Prédiction: Tiafoe en 2

