ATP Delray Beach, prévisions du jour 2, y compris Milos Raonic vs Denis Istomin

Qui gagnera mardi à l’ATP Delray Beach Open? Il y a une journée pleine de matchs incroyables à venir, et nous sommes ici pour vous donner notre avis sur chacun d’eux. Cet article en contient cinq, et nous avons des prédictions pour les cinq autres matchs dans un deuxième article.

ATP Delray Beach Day 2 Predictions

Cedrik-Marcel Stebe contre Bernard Tomic

Tomic est entré en tant que Lucky Loser après avoir perdu 6-2 6-0 contre Ernests Gulbis lors du dernier tour de qualification. Cela pourrait signifier que l’Australien n’est pas vraiment intéressé à être ici. Encore une fois, Tomic a l’habitude de déconner, et rien ne serait plus sur la marque que de gagner après son dernier match. Mais je ne peux certainement pas compter sur cela. Stebe est le choix le plus sûr.

Prédiction: Stebe en 2

Steve Johnson contre Henri Laaksonen

Johnson a perdu un peu de puissance et de régularité par rapport à son meilleur il y a quelques saisons, mais il est toujours très solide et aime ces courts durs américains. Il va continuer.

Prédiction: Johnson en 2

Noah Rubin contre Jason Jung

Rubin fait partie d’une liste croissante d’Américains talentueux qui n’ont tout simplement pas été en mesure de rassembler les choses au niveau professionnel. Rubin a remporté le Top 20 contre Benoit Paire en atteignant le troisième tour de l’Open d’Australie en 2016, mais il n’a vraiment jamais transformé cette percée en succès durable. Il a cependant bien fait de se qualifier pour ce tournoi. Jung n’a peut-être pas le talent global de Rubin, mais il joue bien en ce moment.

Prédiction: Jung en 3

Miomir Kecmanovic contre Jordan Thompson

Kecmanovic est un talent naissant qui n’a pas encore retrouvé sa pleine cohérence. Thompson a bien joué récemment, mais il n’est pas aussi talentueux que le jeune Serbe. Ces deux-là se sont rencontrés le mois dernier à Doha, et Kecmanovic a gagné facilement. Il est difficile de voir pourquoi ce match serait différent.

Prédiction: Kecmanovic en 2

Milos Raonic vs Denis Istomin

Raonic a si bien joué en Australie avant de tomber face à Djokovic. Il n’a cependant pas bien joué la semaine dernière à New York. Une semaine supplémentaire de repos et d’entraînement devrait être ce dont il avait besoin pour retrouver sa forme boursouflée de Melbourne.

Prédiction: Raonic en 2

