ATP Delray Beach. Raonic rencontre et Sock revient à la dure réalité

Journée passionnante dans le ATP 250 Delray Beach Open 2020 avec une grande importance pour les joueurs locaux et des résultats qui anticipent une lutte acharnée pour le titre. Milos Raonic battre Stebe 7-5 6-3 et sera mesuré en quart de finale à un Steve Johnson qui n’a pas été intimidé par les énergies renouvelées de Chaussette Jack, qui a gagné 6-4 5-7 6-1. En haut de l’image, Frances Tiafoe (7-5 7-6 contre Paul) et Ugo Humbert (6-4 7-6 contre Kecmanovic) des visages seront visibles en quart de finale.

