Chaussette Jack voir la lumière au bout du tunnel après la victoire épique Radu Albot dans le ATP 250 Delray Beach Open 2020. Le joueur local a vécu une nuit magique et a été piloté par un public désireux de revoir sa meilleure version. Il a gagné 3-6 6-3 7-6 (2) et est prévu au prochain tour avec Steve Johnson. En outre, Tommy Paul Galan a gagné 6-4 6-2 et affrontera au deuxième tour avec Frances Tiafoe, dans ce qui promet d’être un duel passionnant.

.