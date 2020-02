ATP Delray Beach – TIRAGE: Nick Kyrgios, Milos Raonic et Reilly Opelka sont les favoris

La 28e édition du Delray Beach Open a lieu au Delray Beach Tennis Center la semaine prochaine, en provenance de Coral Springs en 1999, avec Lleyton Hewitt comme premier champion il y a 20 ans. Tommy Haas, Kei Nishikori (qui y a remporté son premier titre en 2008 à l’âge de 18 ans), Mardy Fish, Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, Marin Cilic, Ivo Karlovic, Sam Querrey, Jack Sock et Frances Tiafoe ont tous remporté le titre à cet événement et nous devrions également avoir des batailles passionnantes pour les titres cette année.

La tête de série Nick Kyrgios revient en action pour la première fois depuis l’Open d’Australie, se retirant de New York et se préparant pour Delray Beach comme son premier tournoi hors de chez lui cette année. Nick affrontera son bon ami Tommy Paul au premier tour, le vainqueur de celui-ci affrontant Frances Tiafoe ou Tennys Sandgren, deux quarts de finalistes de l’Open d’Australie!

Miomir Kecmanovic et Jordan Thompson sont également dans le quart supérieur, avec Ugo Humbert et le finaliste new-yorkais Kyle Edmund qui chercheront un autre run profond et plus de points de classement. Taylor Fritz, le vainqueur de Pune Jiri Vesely, Brandon Nakashima, Jason Jung, Yoshihito Nishioka et John Millman forment le deuxième quart, avec une chance réaliste pour tous de chercher la place en demi-finale dans cette partie équilibrée du tirage.

Le 7e tête de série Adrian Mannarino joue contre le jeune coréen Soonwoo Kwon, avec le vainqueur de celui-ci face à Ryan Harrison ou Damir Dzumhur. Mackenzie McDonald, Yasutaka Uchiyama et la quatrième tête de série Reilly Opelka sont également au troisième trimestre, Reilly cherchant à corriger l’erreur de New York et à attaquer le titre.

Radu Albot, Jack Sock (un autre joker), Henri Laaksonen, Steve Johnson, Cedrik Marcel-Stebe et le finaliste new-yorkais Andreas Seppi tenteront tous d’arrêter la 2e tête de série Milos Raonic dans le quart inférieur, le Canadien espérant atteindre une autre finale ici après avoir donné à Jack Sock une promenade en 2017.