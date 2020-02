ATP Dubai Day 1 Predictions Including Gael Monfils vs Marton Fucsovics

Les championnats de tennis hors taxes de l’ATP à Dubaï débutent lundi avec le premier jour de l’action principale.

Le champion en titre et neuf fois champion Roger Federer ne concourra pas en raison d’une opération au genou, mais il n’y a pas de pénurie de puissance star dans le tirage au sort alors que Novak Djokovic – le quadruple champion – devrait nous honorer de sa présence.

Nous prédisons sur les six matchs du lundi.

ATP Dubai Day 1 Predictions

Andrey Rublev contre Lorenzo Musetti

Tête à tête: Première rencontre

Andrey Rublev a été l’un des artistes les plus constants au cours de cette première partie de la saison 2020, et il a fait quelque chose qu’aucun autre homme dans le tennis n’avait fait depuis 15 ans. Le Russe a remporté deux titres consécutifs au Qatar et à Adélaïde au cours des deux premières semaines de janvier, devenant ainsi le premier joueur depuis la Slovaquie Dominik Hrbaty en 2004.

Rublev a vu sa séquence de 11 victoires consécutives se terminer à l’Open d’Australie après avoir été contrecarré par l’Allemand Alexander Zverev au quatrième tour. Mais l’ascension du jeune de 22 ans est désormais terminée. Il est fermement ancré dans le top 15 mondial et avec sa puissance illimitée, il pourrait faire de gros dégâts cette semaine.

Rublev aura un match d’ouverture un peu plus délicat à négocier alors qu’il devrait rencontrer la star italienne montante Lorenzo Musetti. Le joueur de 17 ans est présenté comme l’avenir du tennis italien, avec Jannik Sinner, dont le nom est déjà un élément clé dans les rangs seniors. Rublev, cependant, joue au tennis à un niveau différent de celui de Musetti. Si le Russe trouve sa gamme, il est difficile de prévoir que le qualificatif italien fasse des incursions.

Prédiction: Rublev en 2

Lloyd Harris contre Richard Gasquet

Tête à tête: Première rencontre

L’Afrique n’est pas considérée comme l’un des meilleurs continents du tennis, mais c’était agréable pour Kevin Anderson de vouloir le remettre sur la carte au cours des dernières années avec quelques réalisations notables.

L’homologue sud-africain d’Anderson, Lloyd Harris, essaie de suivre ses traces alors qu’il fait sa marque sur le circuit senior. Harris, qui n’a que 21 ans, n’est pas très différent d’Anderson en termes de stature et de style. Il possède un premier service puissant et son coup droit peut être mortel. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle si vous êtes Richard Gasquet. Certes, le Français est un défenseur astucieux, prenant souvent de bonnes positions pour attaquer sur l’une ou l’autre des ailes, mais lorsqu’il est maîtrisé par rapport à la ligne de base, il a tendance à avoir peu de place pour déjouer son adversaire. Je suis du côté de Harris sur la base de son bon début 2020, mais ce n’est pas au-delà de Gasquet de gagner ici.

Prédiction: Harris en 3

Gael Monfils vs Marton Fucsovics

Tête à tête: Monfils 1-0 Fucsovics

Gael Monfils cherche un tour du chapeau des titres de la tournée ATP ce mois-ci. Voilà une phrase que je n’aurais jamais pensé écrire. Le titre du Français à Rotterdam était significatif pour plusieurs raisons. C’était la première fois qu’il défendait un titre avec succès dans sa carrière et c’était aussi la première fois qu’il remportait plus d’un trophée de niveau Tour en un an. Il a également décroché la couronne de Montpellier lors de la première semaine de février.

Monfils vise maintenant un troisième triomphe improbable qui, s’il se produit, sera sûrement le meilleur du lot.

Le nouveau numéro 9 mondial entame sa campagne contre Marton Fucsovics, un joueur qui a produit des performances accrocheuses à l’Open d’Australie. Mais le Hongrois trouvera Monfils trop chaud pour être manipulé dans celui-ci. Avec son athlétisme suprême et son excellente couverture de terrain, attendez-vous à ce que le Français fasse son chemin dans le deuxième tour.

Prédiction: Monfils en 2

