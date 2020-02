ATP Dubai Day 2 Predictions Inclining Hubert Hurkacz vs Alexander Bublik

Le deuxième jour des championnats de tennis hors taxes ATP Dubai promet beaucoup d’action tout au long de la journée. Nous prévoyons huit des dix articles de la journée ici à LWOT. Quatre matchs sont prévus dans cet article, et nous en avons quatre dans un article séparé. Qui va continuer? Nous partageons nos pensées.

ATP Dubai Day 2 Predictions

Hubert Hurkacz contre Alexander Bublik

Deux jeunes étoiles montantes du sport s’affronteront à Dubaï. Bublik fait les gros titres et joue le style amusant, mais Hurkacz est un joueur plus solide dans l’ensemble. Choisir le vainqueur ici est difficile, mais je sais certainement que ce match sera amusant à regarder. Ne le manquez pas.

Prédiction: Hurkacz en 3

Joao Sousa contre Filip Krajinovic

Sousa est un joueur solide qui ne semble jamais rassembler beaucoup de manchettes. Son classement a cependant reculé récemment. Et Krajinovic n’a jamais reproduit son succès du Masters de Paris 2017 après avoir raté du temps en raison d’une blessure, mais il aime ces courts et devrait continuer.

Prédiction: Krajinovic en 2

Prajnesh Gunneswaran vs Dennis Novak

Gunneswaran n’a pas trouvé le succès dont tant de fans de tennis indiens ont rêvé. Novak n’a pas non plus trouvé le succès que l’on attendait de lui, mais il y arrive. De plus, comment pouvons-nous choisir de ne pas voir un match de troisième tour entre Dennis Novak et Novak Djokovic?

Prédiction: Novak en 3

Stefanos Tsitsipas contre Pablo Carreno Busta

Carreno Busta est un joueur solide qui peut se débrouiller, mais il n’est encore loin de l’élite du jeu. Tsitsipas n’a pas encore trouvé de succès aux plus hauts niveaux du sport, mais il est proche. La jeune star grecque sera ici l’une des meilleures concurrentes dans un peloton de tête. Il ne tombera pas au premier obstacle.

Prédiction: Tsitsipas en 2

