ATP Dubai Day 2 Predictions Inclining Marin Cilic vs Benoit Paire

Les matchs passionnants ne manqueront pas le jour 2 des championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï. Nous prévoyons huit des dix matches mardi. Quatre de ces correspondances sont dans cet article et quatre dans un article séparé.

Qui avancera? Voici nos pensées.

ATP Dubai Day 2 Predictions

Marin Cilic vs Benoit Paire

Tête à tête: Cilic 5-1 Paire

Marin Cilic tente toujours de retrouver la forme qui l’a propulsé il y a deux ans au classement mondial n ° 3 en carrière. Mais les blessures récurrentes au genou du Croate ont été bien documentées au cours des 12 derniers mois, culminant avec sa grosse chute de grâce en 2019. Cilic a admis qu’il était heureux d’avoir évité la chirurgie, mais on se demande depuis combien de temps?

Il arrive à Dubaï avec un classement légèrement amélioré de No.36 et avec un record dominant contre son adversaire du premier tour Benoit Paire. Le Français imprévisible a entamé sa saison de façon superbe alors qu’il réalisait sa neuvième finale de niveau tour à Auckland, s’inclinant de justesse face à son compatriote Ugo Humbert. Mais il semble avoir perdu de la vapeur depuis lors, descendant à Cilic au deuxième tour de l’Open d’Australie, puis n’a pas réussi à profiter d’un champ plus faible à Pune comme tête de série.

Paire fait sa quatrième apparition consécutive à Dubaï, mais il n’a remporté qu’un seul match lors de trois visites précédentes. Attendez-vous à ce que ce triste record continue contre Cilic qui semble avoir son numéro dans ce match.

Prédiction: Cilic en 2

Intégrer à partir de .

Dan Evans contre Fabio Fognini

Tête à tête: Première rencontre

Dan Evans a fait un travail remarquable en remontant au sommet après avoir été non classé en avril 2018 après son retour de l’interdiction des drogues. Il est un excellent 8-4 pour commencer la saison, réalisant une paire de quarts de finale à Adélaïde (poussant l’éventuel champion Rublev à trois sets) et à Rotterdam.

Fabio Fognini a atteint la deuxième semaine à Melbourne cette année, et il a décidé de changer les choses en février. L’Italien a principalement figuré sur le swing sud-américain sur terre battue à cette époque de l’année, mais il devrait faire ses débuts aux Championnats de Dubaï cette semaine.

Fognini soignait des blessures à la cheville et au coude depuis l’Open d’Australie et il a été facilement battu par Karen Khachanov à Rotterdam. Il dit que les attentes sont inexistantes cette semaine et que cela n’augure rien de bon.

Prédiction: Evans en 3

Intégrer à partir de .

Nikoloz Basilashvili contre Ricardas Berankis

Tête à tête: Basilashvili 0-2 Berankis

Nikoloz Basilashvili a été lent sur les blocs cette année, remportant seulement deux matchs. On ne sait toujours pas si c’est à la suite de sa chirurgie du coude qui a été effectuée à la fin de la saison dernière.

On ne peut pas en dire autant de Ricardas Berankis, qui arrive à Dubaï avec une bonne humeur. Le Lituanien s’est qualifié pour les demi-finales à Pune début février et a ainsi gagné dix places au classement.

Berankis est l’homme en forme et il semble être sur une trajectoire ascendante depuis le début de l’année.

Prédiction: Berankis en 3

Intégrer à partir de .

Roberto Bautista Agut contre Jan-Lennard Struff

Tête à tête: Bautista Agut 3-0 Struff

Bautista Agut a pris un élan précoce en janvier lors de la Coupe ATP, remportant ses six matchs pour propulser l’Espagne à la deuxième place. Certes, il a profité d’une liste d’adversaires accommodante, il a quand même continué ses affaires avec peu de complaisance. Le joueur de 31 ans a traditionnellement démarré chaque année avec force au cours des quatre dernières saisons, remportant des titres à Auckland (2016 et 2018), Chennai (2017) et Doha l’année dernière. Il a gravi les échelons du classement mondial n ° 9 en novembre dernier grâce à sa brillante saison 2019 qui a également donné lieu à une première demi-finale lors d’un Grand Chelem à Wimbledon.

Agut vise un deuxième titre à Dubaï cette semaine, mais il a un chemin apparemment perfide vers la finale. Son premier essai sera contre l’Allemand Jan-Lennard Struff, un grand joueur, un joueur qu’il n’a pas encore perdu en trois rencontres. L’Espagnol a peut-être connu une mauvaise passe depuis Melbourne, rien ne suggère que Struff soit capable de renverser la vapeur dans celui-ci.

Prédiction: Bautista Agut en 2

Photo principale de ..