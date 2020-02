ATP Dubai Day 3 Predictions Including Benoit Paire vs Richard Gasquet

DUBAI, ÉMIRATS ARABES UNIS – 25 FÉVRIER: Benoit Paire de France sert contre Marin Cilic de Croatie lors de son match en simple hommes le Jour Neuf du Tennis Duty Free de Dubaï au Dubai Duty Free Tennis Stadium le 25 février 2020 à Dubaï, Émirats Arabes Unis . (Photo de François Nel / .)

Il y aura une poignée de matchs intrigants le jour 3 des championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï. Nous prévoyons les huit matchs, quatre dans cet article et les quatre autres dans un article distinct.

Qui passera en demi-finale? Nous partageons nos pensées.

ATP Dubai Day 3 Predictions

Andrey Rublev contre Filip Krajinovic

Tête à tête: Rublev 1-2 Krajinovic

Il s’agit d’une rencontre entre deux joueurs qui semblent avoir touché un patch violet en 2020. Andrey Rublev a remporté 14 matchs à couper le souffle cette année, dont des titres consécutifs à Doha et à Adélaïde en janvier. Tandis que Filip Krajinovic a éliminé le bug de sous-performance et est arrivé à Dubaï en bonne forme.

Le Serbe de 27 ans a atteint les demi-finales consécutives à Montpellier et Rotterdam et a rencontré à chaque fois Gael Monfils, le champion en titre. Pour une fois, Krajinovic ne se souciera pas au moins d’affronter Monfils en demi-finale, mais je soupçonne Rublev de venger sa défaite face au Serbe de Rotterdam.

Prédiction: Rublev en 2

Stefanos Tsitsipas contre Alexander Bublik

Tête à tête: Tsitsipas 1-0 Bublik

Stefanos Tsitsipas affronte Alexander Bublik pour la deuxième fois en autant de semaines. Le Grec a été beaucoup trop incisif lors de leur rencontre à Marseille la semaine dernière où il a remporté leur demi-finale en deux sets. Tsitsipas a continué à défendre sa couronne et vient aux Championnats de Dubaï avec un printemps dans sa démarche.

Le Kazakh relancera certainement le défi, mais attendez-vous à ce que Tsitsipas ait les réponses dans une autre victoire confortable.

Prédiction: Tsitsipas en 2

Jan-Lennard Struff contre Nikoloz Basilashvili

Tête à tête: Struff 0-1 Basilashvili

Basilashvili a gagné lors de leur rencontre à la Coupe Rogers au Canada l’an dernier. Cependant, Struff joue un meilleur tennis et vient de bouleverser Roberto Bautista Agut. Attendez-vous à un autre bouleversement de la part de l’Allemand, qui aime aussi mieux les courts en dur.

Prédiction: Struff in 3

Benoit Paire contre Richard Gasquet

Tête à tête: Paire 2-7 Gasquet

Avec Benoit Paire, vous n’êtes pas tout à fait sûr de ce que vous allez obtenir. Le Français mercurial a fourni une autre illustration parfaite de la façon dont il continue d’être aussi imprévisible que jamais avec son retour passionnant des morts contre Marin Cilic.

Paire avait perdu ses cinq dernières rencontres contre Cilic, y compris une défaite en bris d’égalité lors de l’Open d’Australie le mois dernier. Il a suivi le Croate 2-6 3-5 et sa dernière défaite n’était qu’une simple formalité, mais Cilic a en quelque sorte trouvé le plus calamiteux des effondrements, gaspillant quatre balles de match.

La récompense de Paire pour cette formidable victoire est une affaire entièrement française au deuxième tour contre Richard Gasquet, un autre joueur contre lequel il n’a pas un bon dossier. Gasquet a raté le premier mois de la saison en raison d’une blessure au genou et à son retour à Montpellier, il a dû abandonner lors de son match de quart de finale contre Pospisil. Il serait stupide de supposer que le joueur de 33 ans joue à 100% en ce moment et que Paire pourrait chercher à infliger plus de dégâts.

Prédiction: Paire en 3

