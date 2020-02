ATP Dubai Demifinal Predictions Inclaining Novak Djokovic vs Gael Monfils

La formation en demi-finale des championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï mettra en vedette une rencontre alléchante entre deux des plus longues séquences victorieuses en 2020.

Qui l’emportera? Nous partageons nos pensées.

ATP Dubai Demifinals Predictions

Stefanos Tsitsipas contre Dan Evans

Tête à tête: Première rencontre

Stefanos Tsitsipas a survécu à la tempête Struff dans une bataille meurtrière pour atteindre les demi-finales. Le champion des finales ATP devait rappeler tous ses pouvoirs de récupération pour battre le frappeur de puissance allemand, qui semblait déchirer le ballon cette semaine. Struff a frappé un étonnant 41 vainqueurs, mais a payé un lourd tribut pour ne pas avoir converti une avance de 40-0 sur son service avec un score de 4-4 dans le décideur. Le finaliste de l’année dernière, Tsitsipas, a finalement sorti le lapin du chapeau et reste sur la bonne voie pour atteindre une deuxième finale à Dubaï.

Il se heurtera à Dan Evans, en forme, qui a marqué le plus grand bouleversement aux Championnats avec sa victoire en deux sets contre Andrey Rublev. Le britannique n ° 1 délivre enfin des résultats à la hauteur de son talent incontestable, et son dernier cuir chevelu – son cinquième contre un top 20 cette année – est si impressionnant que seul Novak Djokovic peut le dépasser.

Quel que soit le résultat de vendredi, Evans devrait atteindre le Top 30 pour la première fois de sa carrière et Tsitsipas serait stupide de le prendre à la légère. Contre Rublev, Evans a exceptionnellement bien réussi à fournir une cible en mouvement et le Russe n’a tout simplement pas pu trouver son rythme dans ses tirs. Mais Tsitsipas est légèrement meilleur que Rublev et le Grec joue avec finesse plutôt que puissance, une recette parfaite pour réussir contre Evans.

Prédiction: Tsitsipas en 2

Novak Djokovic contre Gael Monfils

Tête à tête: Djokovic 16-0 Monfils

La séquence de 19 victoires consécutives de Novak Djokovic (qui remonterait à la Coupe Davis fin 2019) sera opposée à la séquence de 12 victoires consécutives de Gael Monfils en demi-finale des championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Djokovic, le quadruple champion a roulé dans les quatre derniers sans perdre un set et à peine transpirer.

Monfils a également été en excellente forme et est en passe de remporter une série de titres en février. Mais nous devons prendre en compte la statistique la plus importante dans celle-ci et c’est Djokovic qui mène la série 16-0 en tête-à-tête. Bien que des choses plus étranges se soient produites, il est presque inconcevable que Monfils gagne ici.

Prédiction: Djokovic en 2

Photo principale de ..