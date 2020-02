ATP Dubaï – TIRAGE: Roger Federer se retire. Novak Djokovic et Tsitsipas en tête du peloton

Les championnats de tennis de Dubaï ont fait leur apparition dans le calendrier ATP en 1993, avec une infrastructure et des installations de joueurs modestes, qui ont grandi depuis pour devenir l’un des événements les plus importants du monde du tennis!

Le premier changement important est survenu avec l’ouverture du Centre de tennis de l’Aviation Club en 1996 et en 2001, lorsqu’il a été promu dans la catégorie ATP 500, y restant comme l’un des principaux arrêts du Tour en dessous des tournois du Grand Chelem et du Masters 1000.

Au fil des ans, de nombreux joueurs notables ont remporté le trophée à Dubaï, notamment Goran Ivanisevic, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero, Andy Roddick, Rafael Nadal et Stan Wawrinka. Cependant, les deux concurrents les plus remarquables sont Roger Federer avec sept titres record et Novak Djokovic qui l’a remporté quatre fois, la dernière fois en 2013.

Djokovic et le champion en titre Federer auraient été les têtes de série la semaine prochaine, mais le Suisse a dû se retirer en raison d’une opération au genou, sautant toute l’action avant Halle en juin et laissant Djokovic en tête des favoris pour le premier titre en sept ans.

N ° mondial 1 Novak Djokovic ouvrira la campagne contre Malek Jaziri, avec Philipp Kohlschreiber ou Mohamed Safwat comme rivaux possibles au deuxième tour. Prajnesh Gunneswaran, Dennis Novak, Mikhail Kukushkin et Karen Khachanov complètent le quart supérieur, le Russe espérant marquer deux victoires et affronter Djokovic, ne trouvant pas la forme jusqu’à présent en 2020.

Un Gael Monfils en forme tentera de continuer là où il est parti à Montpellier et Rotterdam, affrontant Marton Fucsovics, Yen-Hsun Lu, Yasutaka Uchiyama, Lloyd Harris, Richard Gasquet, Marin Cilic et Benoit Paire en route vers la demi-finale et rencontre potentielle avec Djokovic.

Dans la bataille des jeunes, la 6e tête de série Andrey Rublev affronte un qualifié italien Lorenzo Musetti, avec Joao Sousa, Filip Krajinovic, Yoshihito Nishioka, Pierre-Hugues Herbert, Daniel Evans et Fabio Fognini comme prétendants restants pour la demi-finale. à partir du troisième trimestre.

Le champion de Marseille et finaliste de Dubaï l’an dernier, Stefanos Tsitsipas, mène le quart inférieur, affrontant Pablo Carreno Busta au premier tour et Hubert Hurkacz ou Alexander Bublik au deuxième tour. Roberto Bautista Agut, Jan-Lennard Struff, Nikoloz Basilashvili et Ricardas Berankis sont également là, espérant renverser Stefanos et passer en demi-finale.