ATP et Tennis Europe s’associent pour créer la Tennis Europe Junior School

Composée de 50 pays membres européens, Tennis Europe est la plus grande association régionale de l’instance dirigeante du sport, l’ITF. Basée à Bâle, Tennis Europe s’occupe de divers événements juniors et seniors à travers le continent, organisant des championnats d’Europe juniors et de nombreux autres tournois importants pour différents groupes d’âge.

En étroite collaboration avec l’ATP, deux organisations ont annoncé leur dernier partenariat nommé Tennis Europe Junior School, un programme éducatif conçu pour préparer les joueurs U14 et U16 à la vie au niveau du tennis professionnel.

Le contenu de l’école est disponible gratuitement en ligne pour tous les joueurs, avec des cours interactifs en direct organisés dans dix des plus grands tournois juniors européens cette année, offrant aux jeunes une chance de s’informer sur l’antidopage, la protection, la nutrition et l’hydratation, agents et parrainage et médias sociaux.

Les meilleurs joueurs, entraîneurs, fabricants et agences de gestion partageront tous leur expérience avec les jeunes à venir, les préparant à une vie stimulante mais passionnante sur les événements professionnels qui devraient arriver rapidement, en particulier pour ceux qui décident de terminer leurs fonctions juniors avant l’âge de 18 ans. .

Ross Hutchins, directeur général de l’ATP, a déclaré: “Élargir nos programmes d’éducation des joueurs et atteindre les meilleurs joueurs du monde à un jeune âge est une priorité clé pour l’ATP. Nous sommes impatients de travailler avec la Tennis Europe Junior School pour nous assurer que les talents émergents sont aussi bien équipé que possible pour faire face aux exigences futures de la vie sur le Tour professionnel. “

Thomas Hammerl, PDG de Tennis Europe, a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir la collaboration de l’ATP pour ce projet, ce qui signifie que nous travaillons maintenant avec les deux organes directeurs, l’ATP et la WTA. L’éducation est un élément essentiel de notre stratégie et de cet accord. , nous nous assurons que les joueurs reçoivent des informations cohérentes et correctes sur des sujets importants pour leur carrière professionnelle.

Les retours des joueurs, des parents, des entraîneurs et des fédérations ont été fantastiques; cela nous motive à continuer d’investir dans ce domaine. ”