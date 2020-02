ATP Maharashtra Open Day 4 Predictions Incluant Benoit Paire vs Roberto Marcora

Après un début de semaine divertissant à l’Open du Maharashtra, la composition du quart de finale sera fixée à la fin du deuxième tour jeudi. Parmi ceux qui devraient être en action figurent la tête de série et l’Indien # 1. Mais qui réservera sa place en quart de finale à Pune?

ATP Maharashtra Open Day 4 Predictions

Taro Daniel contre James Duckworth

Tête à tête: Duckworth 1-0 Daniel

Taro Daniel et James Duckworth ont récemment revendiqué des titres sur le Challenger Tour de l’ATP. Duckworth a triomphé au Challenger de Pune à la fin de 2019. Cette victoire dans l’ouest de l’Inde a vu le classement de Duckworth revenir dans le top 100 et a été suffisant pour lui assurer une place dans le tableau principal de son Slam à Melbourne, bien qu’il y ait perdu de peu au premier tour à Aljaz Bedene. Mais il a rebondi de manière impressionnante au premier tour, battant Peter Gojowczyk, d’Allemagne, en deux sets.

Daniel, quant à lui, est arrivé en excellente forme au Maharashtra Open après avoir remporté le Burnie Challenger sans perdre un set, suggérant que son nouveau partenariat avec l’entraîneur Sven Groeneveld fonctionne bien. Au premier tour à Pune, il s’est révélé trop fort pour l’espoir à domicile Sasi Kumar Mukund. Et avec son coup droit lui donnant une arme utile et sa confiance sûrement élevée, il devrait pouvoir prendre le dessus sur Duckworth pour atteindre les huit derniers.

Prédiction: Daniel en 3

Intégrer à partir de .

Benoit Paire vs Roberto Marcora

Tête à tête: Paire 1-1 Marcora

Benoit Paire, tête de série de Pune, aime clairement jouer en Inde. Le Français évolue dans le sous-continent pour la huitième fois, ayant également fait partie du match nul lors de cet événement à Chennai. Et il n’est pas difficile de voir pourquoi, le Français ayant fait deux fois les demi-finales en Inde. Il a pris un bon départ en 2020, réalisant sa neuvième finale de niveau tour à Auckland, bien qu’il ait perdu contre l’ancien finaliste Marin Cilic au deuxième tour de l’Open d’Australie.

Son premier adversaire à Pune, Roberto Marcora, a battu Paire lors de leur dernière rencontre, qui était arrivée l’an dernier sur terre battue lors d’un Challenger à Sophia Antipolis et l’Italien a impressionné jusqu’à présent au Maharashtra Open. Il est passé par les qualifications sans perdre un set, avant de licencier Lukas Rosol 6-3 6-2. Cependant, Paire marque une amélioration significative de la qualité avec le Français classé dans le top 20 pour une raison. Attendez-vous à une victoire de routine pour la tête de série.

Prédiction: Paire en 2

Intégrer à partir de .

Prajnesh Gunneswaran contre Kwon Soon-woo

Tête à tête: Kwon Soon-woo 1-0 Gunneswaran

Prajnesh Gunneswaran est le seul Indien à gauche dans le tirage au sort en simple. Avec ses compatriotes qui n’ont pas impressionné, l’Indien # 1 a remporté une victoire de 7-6 7-6 sur l’Allemand Yannick Maden pour atteindre le deuxième tour, lors de sa première victoire au niveau du tour depuis l’Open de Winston-Salem en août dernier. Mais avec des problèmes de blessures ayant fait partie de sa carrière, il reste à voir si son corps lui permettra de remporter des matchs consécutifs sur le circuit ATP.

Kwon Soon-woo, quant à lui, bénéficie pour la première fois de sa carrière de la protection d’un top quatre lors d’un événement ATP. Cela illustre plutôt le manque de profondeur du match nul à Pune, mais le sud-coréen de 22 ans mérite néanmoins le mérite pour la carrière qu’il est en train de construire. Mais avec Gunneswaran jouant apparemment sans douleur et certain d’avoir le soutien complet de la foule, attendez-vous à ce qu’il dépasse le jeune et entre dans les huit derniers.

Prédiction: Gunneswaran en 3

Intégrer à partir de .

Egor Gerasimov contre Nikola Milojevic

Tête à tête: Gerasimov 1-1 Milojevic

Egor Gerasimov joue encore une grande partie de son tennis sur le Challenger Tour, mais après des années de dur labeur, le Biélorusse est sur le point de percer pour devenir un habitué au niveau ATP. Il est actuellement au sommet de sa carrière au 90e rang mondial après avoir réalisé une belle course à l’automne dernier, mis en évidence par une meilleure victoire en carrière sur le 8e mondial Matteo Berrettini à Saint-Pétersbourg en route vers les demi-finales. Il a également battu John Isner à Chengdu, atteignant les quarts de finale là-bas.

À Melbourne, il a battu Casper Ruud pour faire le deuxième tour et il a marqué sa deuxième victoire de niveau tour de l’année en battant Paolo Lorenzi au premier tour à l’Open du Maharashtra. Nikola Milojevic, quant à lui, est un ancien n ° 1 mondial junior, mais il a eu du mal à faire la transition dans les rangs professionnels, bien que sa victoire 7-6 6-4 sur Antoine Hoang au premier tour ait été impressionnante. Néanmoins, il semble destiné à lutter contre Gerasimov, plus expérimenté.

Prédiction: Gerasimov en 2

Photo principale:

Intégrer à partir de .