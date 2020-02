ATP Marseille. Aliassime sauve 3 députés battre Herbert dans un drame

Match en majuscule celui qui a pu être témoin sur la piste centrale du tournoi Marseille ATP 250 entre le Canadien Felix Auger-Aliassime et français Pierre-Hugues Herbert. Il a absolument tout. Aliassime a mis le chat à l’eau mais après avoir sauvé trois balles de match dans le bris d’égalité du troisième set. Il avait brillamment commencé avec un 6-0, mais le Français a conservé ses options et a remporté le «tie-break» du deuxième tour. De nombreux points de grande qualité dans un duel très amusant. Le Canadien est celui qui passe au quart 6-0, 6-76) et 7-6 (9) pour se mesurer à Goffin ou Gerasimov.

