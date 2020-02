ATP Marseille Open Day 1 Predictions Incluant Marton Fucsovics vs Alexander Bublik

L’ATP Marseille Open 2020 démarre avec un tirage au sort rempli de joueurs comme Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas et Karen Khachanov pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous prévisualisons et prévoyons un match de qualification et trois matchs du tableau principal prévus pour le Jour 1 à l’Open de Marseille.

ATP Marseille Open Day 1 Predictions

Alexei Popyrin contre Ilya Ivashka

Face à face – Première rencontre

Le jeune Australien poursuit sa recherche de son premier titre au niveau de l’ATP Tour et le remporter en qualificatif serait tout un exploit. Mais d’abord, il doit se qualifier, ce qu’il n’a pas réussi à faire à Rotterdam. Ilya Ivashka cherche lui aussi son premier titre mais doit réaliser une victoire surprise contre le dynamique Alexei Popyrin pour avoir tout espoir de le faire. À en juger par leurs précédents matchs de qualification à Marseille, Popyrin avait l’air beaucoup plus à l’aise et l’Aussie au service important devrait réserver sa place dans le tableau principal.

Prédiction: Popyrin en 2

Mikael Ymer contre Richard Gasquet

Face à face – Première rencontre

La condition physique de Richard Gasquet est toujours une source de préoccupation pour le Français qui a pris sa retraite de son match de quart de finale à Montpellier après avoir été mis en retrait. Il devrait être à son meilleur s’il veut progresser contre un adversaire rusé de Mikael Ymer. Le Suédois n’a pas connu de tournoi particulièrement bon à Montpellier mais est capable de profiter d’un Gasquet malade. Si le Français reste compétitif tout au long du match, attendez-vous à un affrontement intéressant et devrait tenir la distance. Malheureusement pour Gasquet, plus le match se prolonge, plus Ymer et le Suédois devraient progresser.

Prédiction: Ymer en 3

Benoit Paire vs Gregoire Barrere

Face à face – Paire 1-0 Barrere

La forme de Benoit Paire depuis Auckland est pour le moins affligeante. Le Français n’a remporté qu’un seul match en trois tournois et n’entre dans ce match qu’à court de confiance. Son compatriote Grégoire Barrère s’en sort un peu mieux avec notamment un quart de finale à Montpellier.

Paire a déjà battu Barrere à Metz l’année dernière et les conditions étaient assez similaires à Marseille. Cependant, ce match peut ne pas être aussi simple que leur rencontre précédente et peut très bien tenir la distance. Même si Paire n’est actuellement pas à son meilleur, attendez-vous à ce que son expérience rapporte des dividendes aux derniers stades du match.

Prédiction: Paire en 3

Marton Fucsovics contre Alexander Bublik

Face à face – Première rencontre

Il s’agit d’une rencontre de premier tour incontournable entre le constant Marton Fucsovics et le peu orthodoxe Alexander Bublik. Le Hongrois est un solide joueur de base et devrait pouvoir s’adapter aux courts intérieurs rapides de Marseille.

Bublik sait que ce sera une tâche difficile de dépasser Fucsovics qui a bien joué en 2020. Le Kazakh apporte une marque de tennis passionnante à la tournée et, à son meilleur, peut également troubler les meilleurs joueurs. Son service est une arme énorme et son efficacité peut déterminer le résultat du match. Cela étant dit, Bublik est connu pour avoir commis de nombreuses erreurs non forcées et c’est une proposition dangereuse contre le Hongrois constant. Attendez-vous à une compétition féroce avec les Fucsovics confiants qui l’attendent.

Prédiction: Fucsovics en 3

