ATP Marseille Open Day 2 Predictions Incluant Aljaz Bedene vs Karen Khachanov

L’ATP Marseille Open 2020 entre dans le Jour 2 avec six matches de 32 matchs programmés. Karen Khachanov et le champion de l’US Open 2014 Marin Cilic entament leurs campagnes Marseille Open 2020 dans un domaine hautement compétitif.

Nous prévisualisons et prédisons les six matchs prévus pour le Jour 2 sur deux articles. L’autre set comprend des matchs avec Marin Cilic et le favori de la maison, Gilles Simon.

ATP Marseille Open Day 2 Predictions

Hubert Hurkacz contre Antoine Hoang

Face à face – Première rencontre (Hurkacz 1-0 Hoang lors des matchs de qualification, Challenger et Futures)

Hubert Hurkacz a obtenu des résultats médiocres depuis sa stellaire Coupe ATP et a ensuite atteint les quatre derniers à Auckland. Le Polonais a été éliminé tôt à Melbourne et a perdu au premier tour à Rotterdam. Hurkacz serait sans aucun doute désireux de reprendre le chemin de la victoire et heureusement pour lui, son adversaire du premier tour ne devrait pas trop le déranger.

Antoine Hoang aurait certainement la foule de son côté, mais ses récents résultats n’ont pas été assez impressionnants pour suggérer qu’il peut remporter la victoire. Les coups de fond plats de Hurkacz seraient mortels sur les courts intérieurs de Marseille et s’attendent à une victoire facile du pôle.

Prédiction: Hurkacz en 2

Norbert Gombos contre Jannik Sinner

Face à face – Première rencontre

Jannik Sinner a déjà montré au monde du tennis son immense talent l’an dernier à Milan, mais il ne l’a plus soutenu depuis. Son meilleur résultat hors épreuves challenger depuis que Milan est venu la semaine dernière à Rotterdam et aurait dû inspirer une certaine confiance au jeune italien.

Norbert Gombos est en tournée depuis un certain temps, mais n’a pas vraiment eu le succès qu’il aurait espéré atteindre. Sinner serait très motivé et son gameplay agressif de la ligne de base devrait être trop difficile à gérer pour le Slovaque.

Prédiction: Sinner in 2

Aljaz Bedene vs Karen Khachanov

Face à face – Khachanov 3-0 Bedene

Ce n’est peut-être pas aussi simple pour Karen Khachanov. Aljaz Bedene avait l’air en forme à Rotterdam et a de bonnes chances dans ce match. Karen Khachanov n’a pas impressionné à Rotterdam et sa saison 2020 n’a pas encore décollé.

Les trois rencontres précédentes avaient été composées de trois joueurs et ce match semble également peu probable, il y aura un vainqueur après deux sets. Bedene est suffisamment capable à partir de la ligne de fond mais son service peut être utilisé si ce match tient la distance. Attendez-vous à un affrontement serré avec le Russe qui l’emporte sur le dos de ses coups de fond lourds et de sa grosse portion.

Prédiction: Khachanov en 3

