ATP Marseille Open Day 3 Predictions Incluant Stefano Travaglia vs Felix Auger-Aliassime

L’ATP Marseille Open 2020 a connu une certaine qualité au cours des deux derniers jours, mais le tennis est appelé à atteindre des niveaux plus élevés alors que les meilleures têtes de série ouvrent leurs campagnes respectives. Le Jour 3 sera certainement plein d’action avec un mélange de huitièmes de finale et de huitièmes de finale.

Nous prévisualisons et prédisons les six matchs prévus pour le jour 3, répartis sur deux articles. Ces prédictions concernent les affrontements de premier tour, et nous avons également des prédictions de second tour.

ATP Marseille Open Day 3 Predictions

Egor Gerasimov vs Dennis Novak

Face à face – Première rencontre

Des points de classement vitaux sont proposés aux deux joueurs. À en juger par sa forme récente, le Biélorusse semble mieux placé pour progresser. Egor Gerasimov vient de faire sa dernière apparition à Pune et même si la qualité du terrain est discutable, ce fut tout de même un excellent résultat pour Gerasimov. Les deux derniers tournois de Dennis Novak ont ​​été inférieurs à la normale et son jeu ne semble tout simplement pas éliminer Gerasimov, qui est sans aucun doute le plus confiant des deux.

Prédiction: Gerasimov en 2

Mikhail Kukushkin contre Pierre-Hugues Herbert

Face à face – Kukushkin 1-0 Herbert

Mikhail Kukushkin n’a pas vraiment eu le départ de 2020 qu’il espérait et Pierre Hugues-Herbert ne le laissera pas changer cela très facilement. Le Français avait l’air décent à Montpellier et aurait certainement envie de ses chances.

Kukushkin est un solide joueur de base mais possède un service piéton et a conduit à sa chute à plusieurs reprises. Même s’il a déjà battu le Français lors de leur seule rencontre précédente, c’était un triplé serré et avec le Français qui servait gros et qui soutenait à domicile, il était difficile de voir Kukushkin gagner ce match. Attendez-vous à un concours serré entre les deux.

Prédiction: Herbert en 3

Stefano Travaglia contre Felix Auger-Aliassime

Face à face – Première rencontre

Ce match semble extrêmement unilatéral dès le départ. Il est très peu probable que Stefano Travaglia ait son mot à dire dans ce match. Felix Auger-Aliassime cherche sous une forme sublime depuis la semaine dernière pour atteindre la finale à Rotterdam et peut s’appuyer sur ce résultat pour catapulter sa saison 2020. Le jeune Canadien a un potentiel énorme mais a manqué de cohérence entre les tournois. Une solide performance lors de son premier match à Marseille serait un bon début pour changer ce qui semble d’autant plus probable contre Travaglia. Attendez-vous à ce que le Canadien soit à son meilleur et progresse en huitièmes de finale.

Prédiction: Auger-Aliassime en 2

