ATP Marseille Open Day 3 Predictions Y compris Mikael Ymer vs Stefanos Tsitsipas

L’ATP Marseille Open 2020 a connu une certaine qualité au cours des deux derniers jours, mais le tennis est appelé à atteindre des niveaux plus élevés alors que les meilleures têtes de série ouvrent leurs campagnes respectives. Le Jour 3 sera certainement plein d’action avec un mélange de huitièmes de finale et de huitièmes de finale.

Nous prévisualisons et prédisons les six matchs prévus pour le jour 3, répartis sur deux articles. Ces prédictions concernent les affrontements du second tour, et nous avons également des prédictions pour les matchs du premier tour.

ATP Marseille Open Day 3 Predictions

Hubert Hurkacz contre Vasek Pospisil

Face à face – Première rencontre

Un affrontement intéressant en huitièmes de finale, les deux joueurs ayant l’air bien dans leurs matchs d’ouverture respectifs. Le service du Canadien était en feu au premier tour et une répétition serait certainement la bienvenue. Hubert Hurkacz a brisé contre Antoine Hoang, mais ce ne sera pas facile contre Vasek Pospisil.

Pospisil semble avoir trouvé sa gamme depuis Montpellier et même frappé la tête de série à Rotterdam. Son jeu de base semble stable et même si Hurkacz est un joueur de base extrêmement solide, la confiance avec laquelle Pospisil joue est difficile à battre. Attendez-vous à un match serré avec le service de Candian qui rapporte beaucoup de points gratuits qui s’avéreront cruciaux.

Prédiction: Pospisil en 3

Benoit Paire contre Alexander Bublik

Face à face – Première rencontre

Un autre affrontement passionnant en huitièmes de finale voit la position préférée d’Alexander Bublik, un joueur qui grimpe lentement et le fait à sa manière, peu orthodoxe. Mais lorsque nous nous aventurons dans le style de jeu peu orthodoxe, Benoit Paire connaît certainement une chose ou deux qui fait de ce match un incontournable.

Bublik a certainement impressionné en envoyant Marton Fucsovics, mais Paire ne s’en ira pas aussi facilement. Avec la foule derrière lui et des années d’expérience sur lesquelles compter, Paire est capable de gérer le gameplay de Bublik. Le Français est connu pour avoir un service modéré mais il a bien servi contre Grégoire Barrère et c’est un énorme avantage pour Paire. Attendez-vous à une bataille très divertissante avec Paire.

Prédiction: Paire en 3

Mikael Ymer contre Stefanos Tsitsipas

Face à face – Première rencontre

C’est une rencontre d’ouverture délicate pour le champion en titre, car Mikael Ymer est un grand jeune espoir et a beaucoup de potentiel. Stefanos Tsitsipas serait jusqu’à présent déçu de sa saison 2020 et doit être enfermé pour battre le jeune Suédois.

Aussi excitant que le Suédois soit, son match de premier tour a été difficile jusqu’à la fin. Son service a été interrompu à trois reprises et doit être meilleur que cela s’il veut réussir. Tsitsipas a l’air un peu désordonné pour le moment mais a encore un jeu énorme et s’il est motivé pour défendre son titre, peu de gens peuvent l’arrêter. Attendre une performance de combat du Grec et juste attraper la victoire.

Prédiction: Tsitsipas en 3

