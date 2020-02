ATP Marseille Open Day 4 Predictions Incluant Daniil Medvedev vs Jannik Sinner

Le quatrième jour de l’ATP Marseille Open 2020 voit le quart de finale s’achever. La tête de série Daniil Medvedev est en action, tout comme la troisième tête de série David Goffin. Ce sera une journée passionnante de tennis et nous apportons des prédictions pour les cinq matchs du Round Of 16 programmés.

ATP Marseille Open Day 4 Predictions

Gilles Simon contre Aljaz Bedene

Face à face – Bedene 3-0 Simon

Aljaz Bedene mène certainement le combat contre les meilleurs joueurs et le fait magnifiquement. Il l’a fait à Rotterdam en battant Stefanos Tsitsipas et l’a soutenu en battant Karen Khachanov lors de son match d’ouverture. Son prochain adversaire n’est pas aussi puissant que le Russe mais est nettement plus cohérent. Gilles Simon a eu un solide match au premier tour, ce qui fait de ce match un bon concours.

Bedene a battu Simon lors de ses trois occasions précédentes, deux d’entre eux étant sur des terrains durs intérieurs. Alors que Bedene a commis sept doubles fautes, il n’a pas retenu son premier service en tirant 18 as. Dans l’ensemble, Bedene semble assez confiant pour lutter agressivement le contrôle de ce match et garder intact son record de tête à tête.

Prédiction: Bedene en 2

Marin Cilic vs Denis Shapovalov

Face à face – Cilic 1-1 Shapovalov

Leurs deux réunions précédentes ont été plutôt unilatérales avec des scores identiques, lisant 6-4 6-2. Marin Cilic avait l’air rouillé contre le qualificatif Ilya Ivashka et devra le secouer s’il doit battre Denis Shapovalov.

Heureusement pour le Croate, Shapovalov n’a plus gagné de match depuis Melbourne et n’est sans doute pas sûr de lui. Ce match pourrait se transformer en un vilain slugfest sur trois sets. Aucun joueur n’entre dans ce match en tant que favori mais sur les courts intérieurs rapides, Cilic est toujours assez puissant par rapport à la ligne de base. Si le Croate peut prendre de l’élan et bien servir, ce match pourrait basculer vers Cilic. Attendez-vous à un match de combat avec Cilic.

Prédiction: Cilic en 3

Pierre-Hugues Herbert contre Felix Auger-Aliassime

Face à face – Herbert 1-0 Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime n’a pas obtenu le départ rapide qu’il aurait espéré à Marseille en devant repousser les balles de match pour remporter la victoire. Le Canadien n’a pas de répit face à Pierre-Hugues Herbert qui l’a récemment battu à Montpellier. C’était un setter serré à deux qui donne à Herbert un léger avantage mental en entrant dans ce match.

Le Français était à son meilleur niveau clinique au service de 17 as et a réussi à maintenir son service à chaque fois. S’il peut répéter cette performance devant sa foule à domicile, ce match devient très difficile à appeler. Felix serait sans aucun doute heureux de passer mais il devrait se battre jusqu’à la toute fin de ce match car Herbert a l’air confiant dans son tir. Attendez-vous à une compétition serrée avec le Canadien tirant les leçons de sa précédente rencontre avec Herbert et remportant la victoire.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

David Goffin contre Egor Gerasimov

Face à face – Première rencontre

Ce sera un bon test d’ouverture pour David Goffin qui ouvre sa campagne de l’Open de Marseille contre le qualificatif Egor Gerasimov. Le Biélorusse a joué un match solide contre Dennis Novak mais David Goffin est un des dix meilleurs joueurs et un niveau supérieur.

Le Belge est extrêmement constant et même s’il n’a pas eu une bonne campagne à Rotterdam, attendez-vous à ce que Goffin joue de son mieux et repousse facilement Gerasimov.

Prédiction: Goffin en 2

Daniil Medvedev contre Jannik Sinner

Face à face – Première rencontre

Si Daniil Medvedev pensait qu’il aurait une rencontre facile en huitièmes de finale comme tête de série, il aurait très tort. Jannik Sinner est certainement l’un des joueurs à surveiller et l’Italien relèvera le défi d’affronter Daniil Medvedev.

Le Russe a été éliminé lors de son match d’ouverture à Rotterdam et ne voudrait pas que la même chose se produise ici également. Cela dit, Medvedev est l’un des grands résolveurs de problèmes de la tournée en ce moment et il sait exactement ce qui doit être fait pour accélérer sa saison 2020. Sinner a joué un bon match dans son premier match mais son gameplay agressif sera contré par le Russe. Attendez-vous à ce que Medvedev soit à son meilleur niveau défensif et passe en quart de finale.

Prédiction: Medvedev en 2

