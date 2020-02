ATP Marseille Open Demi-Finales Prédictions Incluant Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas

L’effervescence ne devrait pas manquer le jour des demi-finales de l’Open de Marseille dans le sud de la France avec deux thrillers potentiels en perspective. Les quatre joueurs restants au tirage au sort seront sûrement désespérés de réserver leur place en finale. Mais qui se qualifiera pour le match pour le titre de dimanche et qui tombera en échec?

Marseille Open Demifinal Predictions

Felix Auger-Aliassime contre Gilles Simon

Tête à tête: Auger-Aliassime 1-0 Simon

Cela pourrait être un match, avec les deux hommes en bonne forme. Felix Auger-Aliassime n’a pas eu la semaine la plus simple jusqu’à présent, ayant dû sauver la balle de match au premier et au deuxième tours. Mais le Canadien a connu une journée plus confortable sur le court en quart de finale, battant le Bélarusse Egor Gerasimov en deux sets pour atteindre sa troisième demi-finale de la saison et la deuxième en autant de semaines après sa course vers la finale à l’Open de Rotterdam.

Gilles Simon, quant à lui, jouit clairement des conditions à Marseille où il a remporté deux fois le titre, en 2007 et en 2015. Il a repris cette forme jusqu’à présent en 2020, se précipitant en demi-finale sans perdre un set. Sa performance dans les huit derniers matchs, où il a écrasé la tête de série Daniil Medvedev 6-4 6-0, lui faisait penser à son meilleur. Mais ses points forts sont sa constance et sa couverture judiciaire, qui pourraient le voir lutter contre le puissant et athlétique Auger-Aliassime.

Le service canadien a été particulièrement impressionnant au cours des dernières semaines et l’a aidé à franchir la ligne face à Gerasimov, alors qu’il a servi neuf as. Il a également utilisé son coup droit à bon escient. Simon va sûrement faire beaucoup de balles, mais Auger-Aliassime a la qualité pour garder un adversaire sous pression au sol. Attendez-vous à une compétition serrée, mais pour la plus grande capacité du jeune pistolet à frapper les gagnants pour lui donner l’avantage décisif.

Prédiction: Auger-Aliassime en 3

Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas

Tête à tête: première rencontre

Stefanos Tsitsipas et Alexander Bublik cherchent à atteindre leur première finale de la saison. Le Kazakh est en excellente forme jusqu’à présent à l’Open de Marseille. Au premier tour, il a relevé le défi de Marton Fucsovics en deux sets, avant de se rallier d’un set down pour battre Benoit Paire en trois. Il a ensuite marqué une autre victoire au combat, battant Denis Shapovalov 7-5 4-6 6-3, pour assurer sa place en demi-finale, où le Grec deuxième tête de série l’attend.

Tsitsipas est le champion en titre à Marseille et a joué comme ça. Après un laissez-passer au premier tour, il a ouvert sa défense du titre avec une victoire complète 6-1 6-3 contre le Suédois Mikael Ymer, avant de battre le Vasek Pospisil en forme 7-5 6-3. Bublik devra sûrement être à son meilleur niveau face au champion des finales ATP lors de leur première rencontre, Tsitsipas n’ayant pas encore atteint un point de rupture à Marseille. Cela dit, le style peu orthodoxe de Bublik peut faire de lui un adversaire difficile à affronter. Mais Tsitsipas a semblé très assuré dans son match cette semaine et devrait avoir de quoi battre le Kazakh en deux sets serrés.

Prédiction: Tsitsipas en 2

