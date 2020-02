ATP Marseille – TIRAGE: Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas en tête du peloton

La 28e édition de l’Open 13 Provence à Marseille se déroule au Palais des sports de Marseille la semaine prochaine, à partir de 1993. Boris Becker, Yevgeny Kafelnikov, Roger Federer, Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, Robin Soderling, Juan Martin del Potro et Nick Kyrgios ont tous remporté le titre ici et il sera intéressant de voir qui remportera la couronne en 2020, avec un tirage à toute épreuve se battant pour le trophée.

Le finaliste de l’US Open Daniil Medvedev est en tête du peloton, à la recherche du premier titre de la saison qui n’a pas été aussi bon pour lui jusqu’à présent. Daniil affrontera le plus jeune joueur du top 100 Jannik Sinner au deuxième tour, le vainqueur de celui-ci affrontant les anciens champions Gilles Simon, Karen Khachanov ou Aljaz Bedene en quarts.

Le demi-finaliste de l’année dernière David Goffin et le finaliste de Rotterdam Felix Auger-Aliassime sont les têtes de série du deuxième trimestre, devant battre Mikhail Kukushkin, Pierre-Hugues Herbert, Stefano Travaglia ou les éliminatoires en route vers un duel potentiel de quart de finale.

Le jeune Canadien en est à sa quatrième finale ATP à Rotterdam, à la recherche du premier titre et du meilleur coup de pouce possible devant Marseille. Benoit Paire et Denis Shapovalov mènent le troisième quart, face à Grégoire Barrère, Marton Fucsovics, Alexander Bublik, Marin Cilic et Filip Krajinovic dans la bataille pour la place en demi-finale.

Shapovalov n’a pas encore trouvé son meilleur tennis en 2020 et cela pourrait être une chance pour lui d’améliorer cela et de chercher le titre. Le champion en titre Stefanos Tsitsipas a perdu tôt à Rotterdam et tentera de soulever un autre trophée marseillais s’il bat Richard Gasquet ou Mikael Ymer au deuxième tour puis Hubert Hurkacz ou Vasek Pospisil qui devraient se rencontrer au deuxième tour.