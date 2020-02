ATP Mexican Open Day 1 Predictions Incluant Stan Wawrinka vs Frances Tiafoe

La préparation pour le Sunshine Double à Indian Wells et Miami commencera sérieusement à l’Open du Mexique à Acapulco, avec l’ATP et le WTA en ville cette semaine. Il y a un certain nombre de matchs intrigants sur l’ardoise le premier jour, avec de jeunes armes à feu et des vétérans en action. Mais qui réservera sa place au second tour de cet événement ATP 500?

Pronostics de l’Open du Mexique

Alex De Minaur contre Miomir Kecmanovic

Tête à tête: De Minaur 1-0 Kecmanovic

Après une performance impressionnante à la Coupe ATP pour commencer la saison, les espoirs étaient grands pour Alex de Minaur pour le reste de l’été australien, seulement pour le joueur de 21 ans qui a subi une blessure abdominale qui l’a forcé à quitter l’Australie. Ouvert. Maintenant de retour sur le court, il espère relancer sa saison avec une course profonde à l’Open du Mexique. Mais il fait face à un test difficile au premier tour sous la forme de Miomir Kecmanovic, qui arrive à Acapulco en bonne forme.

Le Serbe a déjà atteint deux demi-finales à ce jour en 2020, au Qatar Open et à l’Open de New York, bien qu’il puisse fort bien être déçu d’avoir perdu au second tour à Delray Beach. Néanmoins, il a prospéré tout au long de sa carrière certes naissante, sur le genre de courts durs et lents qu’on trouve à Acapulco. Et avec De Minaur ayant passé la majeure partie de ses six semaines hors du terrain, il y aura forcément un degré de rouille et d’incertitude dans le jeu australien. Attendez-vous à ce que Kecmanovic en profite.

Prédiction: Kecmanovic en 3

Cameron Norrie contre Adrian Mannarino

Tête à tête: Norrie 2-0 Mannarino

Adrian Mannarino est un bon joueur, mais il n’a pas encore commencé en 2020, n’ayant remporté qu’un seul de ses sept matches jusqu’à présent cette saison. Et il n’aimera sûrement pas la perspective d’affronter le joker Cameron Norrie au premier tour de l’Open du Mexique, le Britannique ayant remporté ses deux rencontres précédentes en deux sets, y compris dans des conditions assez similaires il y a deux ans à Los Cabos. Norrie a été légèrement incohérente cette année, manquant trop souvent de profiter d’une bonne victoire. Mais c’est clairement un affrontement qu’il aime et avec Mannarino sous aucune forme, Norrie devrait avoir confiance en ses chances d’atteindre le deuxième tour et à juste titre.

Prédiction: Norrie en 2

Stan Wawrinka contre Frances Tiafoe

Tête à tête: Wawrinka 1-0 Tiafoe

Lorsque cette paire s’est rencontrée pour la dernière fois, Stan Wawrinka a subi un examen approfondi par l’Américain, mais a tenu bon pour remporter une victoire 6-3 3-6 7-5 devant la foule suisse à Bâle. Mais le triple champion du Major pourrait bien penser qu’il peut gagner plus confortablement à l’Open du Mexique. Il a fait un début de saison prometteur, atteignant les demi-finales à Doha et les quarts de finale à Melbourne Park, bien qu’il n’ait pas joué depuis qu’il y a perdu contre Alexander Zverev.

Frances Tiafoe, quant à elle, a menacé de livrer une grande performance à plus d’une occasion cette saison, mais n’a pas encore vraiment bien tourné. En effet, il n’a que deux victoires à son actif en 2020, bien que les deux soient venus lors de sa dernière sortie à Delray Beach. Néanmoins, les conditions devraient convenir au Wawrinka qui frappe fort, les Suisses pouvant blesser des joueurs de partout sur le terrain. Pourvu qu’il se soit remis de la blessure qui l’a tenu à l’écart de Montpellier et de Rotterdam, attendez-vous à ce qu’il domine Tiafoe.

Prédiction: Wawrinka en 3

Kyle Edmund vs Feliciano Lopez

Tête à tête: Edmund 1-0 Lopez

Il semble sûr de supposer que le retrait de Kyle Edmund de l’Open de Delray Beach était une mesure de précaution après sa course au titre à l’Open de New York. Et telle était la forme qu’il a exposée au Nassau Veterans Memorial Coliseum qu’il est difficile d’imaginer qu’il ne fera pas sentir sa présence à l’Open du Mexique. Son coup droit a tiré et il a bien servi. Son retour laisse cependant beaucoup à désirer, dont un serveur de la qualité de Lopez devrait pouvoir profiter. Mais bien que l’Espagnol devrait en avoir assez pour rester compétitif, la puissance accrue d’Edmund devrait faire la différence ici.

Prédiction: Edmund en 3

