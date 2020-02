ATP Mexican Open Day 2 Predictions Inclining Alexander Zverev vs Jason Jung

Il devrait y avoir beaucoup de tennis passionnant pour les fans lors de la deuxième journée de l’Open du Mexique à Acapulco, avec dix matchs sur la liste et un certain nombre de noms de stars en action. Comme toujours, nous ici à LWOT offrirons des prédictions à tous les niveaux. Mais qui réservera sa place au second tour?

Prévisions de la deuxième journée de l’Open du Mexique

Alexander Zverev contre Jason Jung

Tête à tête: première rencontre

Il pourrait y avoir 112 places entre eux dans le classement, mais c’est un test potentiellement difficile pour la deuxième tête de série Alexander Zverev avec Jason Jung ayant été en forme ces derniers temps. Le Taïwanais a atteint les demi-finales de l’Open de New York et tous les problèmes de forme physique après sa retraite au premier tour derrière 4-6 3-4 contre Noah Rubin à Delray Beach ont été dissipés lors des qualifications d’Acapulco, où il a battu Steven Diez et Daniel Altmaier au complet. mode.

Zverev, quant à lui, a pris un départ désastreux pour sa saison à la Coupe ATP, écrasant dans les phases de groupes, mais il a rebondi avec une meilleure performance en carrière à l’Open d’Australie, ce qui rend les demi-finales. Mais il n’a plus joué depuis et il semble probable qu’il lui faudra du temps pour reprendre le rythme. Cela pourrait créer une opportunité pour Jung, qui sera habitué aux conditions d’Acapulco. En fin de compte, cependant, la puissance de Zverev devrait le voir en toute sécurité dans le deuxième tour.

Prédiction: Zverev en 3

Steve Johnson contre Dusan Lajovic

Tête à tête: première rencontre

Après avoir excellé à la Coupe ATP, remportant des victoires cruciales lors de la marche de la Serbie vers le titre avant d’atteindre le troisième tour à Melbourne, la forme de Dusan Lajovic a quelque peu diminué lors du Golden Swing, où il n’a remporté que deux matches. C’est quelque chose de surprenant car il est généralement à son meilleur sur la terre battue. Mais les courts relativement longs et rebondissants de l’Open du Mexique devraient également convenir à son style de tir, ce qui lui donne le temps dont il a besoin pour boucler de gros coups de fond.

Steve Johnson peut aussi profiter de la chance de déchaîner de gros coups droits. Mais son revers, qu’il a du mal à surmonter, continue de le retenir et il a plutôt perdu son chemin au cours des 18 derniers mois, bien que sa performance en quart de finale au Delray Beach Open soit prometteuse. Néanmoins, si Lajovic est en mesure de bien servir et de trouver régulièrement le revers de Johnson, il devrait sortir vainqueur de cette compétition, même s’il doit faire le maximum pour le faire.

Prédiction: Lajovic en 3

Damir Dzumhur vs Grigor Dimitrov

Tête à tête: Dimitrov 4-0 Dzumhur

C’est un match que Dimitrov devrait gagner. Il a plus de pouvoir et de variété que Dzumhur et les tribunaux de l’Open du Mexique récompensent généralement l’intention agressive. Il a également battu le Bosniaque lors de chacune de ses quatre rencontres précédentes, y compris en deux sets à la fin de la saison dernière à Vienne. Mais Dimitrov a été plutôt accidenté jusqu’à présent en 2020 et n’a pas marqué de victoires consécutives depuis la première semaine de la saison lors du tournoi à la ronde de la Coupe ATP.

Dans le contexte de sa carrière, cette incohérence n’est guère une surprise. Dzumhur, quant à lui, après une longue période de travail, a retrouvé son meilleur niveau, se qualifiant pour le tableau principal à Montpellier et maintenant à Acapulco. Cependant, il est sans victoire au niveau de la tournée en 2020, ce qui suggère plutôt qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. Et si Dimitrov joue à quelque chose comme son meilleur, ne vous attendez pas à ce que Dzumhur remporte sa première victoire de la saison au niveau de l’Open du Mexique.

Prédiction: Dimitrov en 3

